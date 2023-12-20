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"الثقفي" لـ"سبق": غداً بداية الشتاء ويستمر 91 يوماً.. واحذروا نزلات البرد

أوصى أولياء الأمور بتأمين الأبناء بالملابس الشتوية أثناء ذهابهم للمدارس

أكد الفلكي خبير الطقس بمرصد الشمس الأثري بالمجاردة في ثقيف بمحافظة ميسان، محمد بن ردة الثقفي، أن يوم غدٍ السبت هو الأول من فصل الشتاء فلكيًا وعدته 91 يومًا، وذلك حسب المعطيات الفلكية وجغرافية الأرض في دورتها الفلكية حول الشمس.

وقال "الثقفي": الشتاء يشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية، يقابله دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب الأرض ظاهريًا.

وأضاف لـ"سبق": فصل الشتاء يتكون من أحد عشر يومًا من أواخر شهر ديسمبر ٢٠١٩م وشهري يناير وفبراير وعشرين يومًا من شهر مارس ٢٠٢٠م، والذي ينتهي يوم الجمعة ١٤٤١/٧/٢٥_ ٢٠٢٠/٣/٢٠م، وأبرز بروجه هي: "برج الجدي، وبرج الدلو، وبرج الحوت"، ونجومه هي الإكليل، والقلب، والشولة، والنعايم، والبلدة، والذابح، وبلع"، ومنازله "المربعانية، والشبط، والعقارب".

وأردف:أبرز أمراض فصل الشتاء هي نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وللوقاية من الإصابة بنزلات البرد تناول الحمضيات والفواكه وعدم شرب المياه الباردة ويفضل معتدلة الحرارة، كذلك عدم الخروج في الأجواء الباردة خاصةً الفترات المسائية والصباحية واستخدام أو ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروح من المنازل أو الذهاب للأسواق التجارية المفتوحة أو المنتزهات البرية، وعدم المغامرة في عبور السيول المنقولة أو استخدام الجوال لغرض التصوير في مواقع السيول أو أودية تجمع مياه الأمطار وقت هطولها حفاظًا على سلامتهم.

ونصح "الثقفي" الأهالي بتأمين أولادهم وبناتهم بالملابس الشتوية أثناء ذهابهم للمدارس خلال فترة الاختبارت المقبلة.

وقال: الفترة المقبلة التي تشمل شهري يناير وفبرارير و20 يومًا من شهر مارس ٢٠٢٠م يتوقع أن تشهد تقلبات جوية وتكوّنًا للسحب الممطرة على معظم المناطق مع هبوط لدرجات الحرارة إلى الصفر ، وتساقط الثلوج وخاصةً المناطق الشمالية والشمالية الغربية وبرودة شديدة تشمل المنطقة لوسطى والشرقية ومنطقة مكة المكرمة وخاصةً مرتفعاتها.
وأضاف: تعم البرودة بشكلٍ متفاوت على بقية المناطق المنخفضة وخاصةً الساحلية.
وأردف "الثقفي": ينبغي توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات والمركبات الثقيلة في حالة تكون الضباب في الطرق الجبلية المرتفعة وخاصةً الواقعة في المرتفعات الجنوبية والغربية يشمل مرتفعات محافظتي الطائف، وميسان، ومنطقتي الباحة، وعسير، ومرتفعات جازان، والقرى المجاوره لها.

فصل الشتاء خبير الطقس الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقفي" لـ"سبق": غداً بداية الشتاء ويستمر 91 يوماً.. واحذروا نزلات البرد
سبق

أكد الفلكي خبير الطقس بمرصد الشمس الأثري بالمجاردة في ثقيف بمحافظة ميسان، محمد بن ردة الثقفي، أن يوم غدٍ السبت هو الأول من فصل الشتاء فلكيًا وعدته 91 يومًا، وذلك حسب المعطيات الفلكية وجغرافية الأرض في دورتها الفلكية حول الشمس.

وقال "الثقفي": الشتاء يشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية، يقابله دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب الأرض ظاهريًا.

وأضاف لـ"سبق": فصل الشتاء يتكون من أحد عشر يومًا من أواخر شهر ديسمبر ٢٠١٩م وشهري يناير وفبراير وعشرين يومًا من شهر مارس ٢٠٢٠م، والذي ينتهي يوم الجمعة ١٤٤١/٧/٢٥_ ٢٠٢٠/٣/٢٠م، وأبرز بروجه هي: "برج الجدي، وبرج الدلو، وبرج الحوت"، ونجومه هي الإكليل، والقلب، والشولة، والنعايم، والبلدة، والذابح، وبلع"، ومنازله "المربعانية، والشبط، والعقارب".

وأردف:أبرز أمراض فصل الشتاء هي نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وللوقاية من الإصابة بنزلات البرد تناول الحمضيات والفواكه وعدم شرب المياه الباردة ويفضل معتدلة الحرارة، كذلك عدم الخروج في الأجواء الباردة خاصةً الفترات المسائية والصباحية واستخدام أو ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروح من المنازل أو الذهاب للأسواق التجارية المفتوحة أو المنتزهات البرية، وعدم المغامرة في عبور السيول المنقولة أو استخدام الجوال لغرض التصوير في مواقع السيول أو أودية تجمع مياه الأمطار وقت هطولها حفاظًا على سلامتهم.

ونصح "الثقفي" الأهالي بتأمين أولادهم وبناتهم بالملابس الشتوية أثناء ذهابهم للمدارس خلال فترة الاختبارت المقبلة.

وقال: الفترة المقبلة التي تشمل شهري يناير وفبرارير و20 يومًا من شهر مارس ٢٠٢٠م يتوقع أن تشهد تقلبات جوية وتكوّنًا للسحب الممطرة على معظم المناطق مع هبوط لدرجات الحرارة إلى الصفر ، وتساقط الثلوج وخاصةً المناطق الشمالية والشمالية الغربية وبرودة شديدة تشمل المنطقة لوسطى والشرقية ومنطقة مكة المكرمة وخاصةً مرتفعاتها.
وأضاف: تعم البرودة بشكلٍ متفاوت على بقية المناطق المنخفضة وخاصةً الساحلية.
وأردف "الثقفي": ينبغي توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات والمركبات الثقيلة في حالة تكون الضباب في الطرق الجبلية المرتفعة وخاصةً الواقعة في المرتفعات الجنوبية والغربية يشمل مرتفعات محافظتي الطائف، وميسان، ومنطقتي الباحة، وعسير، ومرتفعات جازان، والقرى المجاوره لها.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
03:48 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
03:58 PM

"الثقفي" لـ"سبق": غداً بداية الشتاء ويستمر 91 يوماً.. واحذروا نزلات البرد

أوصى أولياء الأمور بتأمين الأبناء بالملابس الشتوية أثناء ذهابهم للمدارس

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فهد العتيبي - الطائف
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أكد الفلكي خبير الطقس بمرصد الشمس الأثري بالمجاردة في ثقيف بمحافظة ميسان، محمد بن ردة الثقفي، أن يوم غدٍ السبت هو الأول من فصل الشتاء فلكيًا وعدته 91 يومًا، وذلك حسب المعطيات الفلكية وجغرافية الأرض في دورتها الفلكية حول الشمس.

وقال "الثقفي": الشتاء يشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية، يقابله دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب الأرض ظاهريًا.

وأضاف لـ"سبق": فصل الشتاء يتكون من أحد عشر يومًا من أواخر شهر ديسمبر ٢٠١٩م وشهري يناير وفبراير وعشرين يومًا من شهر مارس ٢٠٢٠م، والذي ينتهي يوم الجمعة ١٤٤١/٧/٢٥_ ٢٠٢٠/٣/٢٠م، وأبرز بروجه هي: "برج الجدي، وبرج الدلو، وبرج الحوت"، ونجومه هي الإكليل، والقلب، والشولة، والنعايم، والبلدة، والذابح، وبلع"، ومنازله "المربعانية، والشبط، والعقارب".

وأردف:أبرز أمراض فصل الشتاء هي نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وللوقاية من الإصابة بنزلات البرد تناول الحمضيات والفواكه وعدم شرب المياه الباردة ويفضل معتدلة الحرارة، كذلك عدم الخروج في الأجواء الباردة خاصةً الفترات المسائية والصباحية واستخدام أو ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروح من المنازل أو الذهاب للأسواق التجارية المفتوحة أو المنتزهات البرية، وعدم المغامرة في عبور السيول المنقولة أو استخدام الجوال لغرض التصوير في مواقع السيول أو أودية تجمع مياه الأمطار وقت هطولها حفاظًا على سلامتهم.

ونصح "الثقفي" الأهالي بتأمين أولادهم وبناتهم بالملابس الشتوية أثناء ذهابهم للمدارس خلال فترة الاختبارت المقبلة.

وقال: الفترة المقبلة التي تشمل شهري يناير وفبرارير و20 يومًا من شهر مارس ٢٠٢٠م يتوقع أن تشهد تقلبات جوية وتكوّنًا للسحب الممطرة على معظم المناطق مع هبوط لدرجات الحرارة إلى الصفر ، وتساقط الثلوج وخاصةً المناطق الشمالية والشمالية الغربية وبرودة شديدة تشمل المنطقة لوسطى والشرقية ومنطقة مكة المكرمة وخاصةً مرتفعاتها.
وأضاف: تعم البرودة بشكلٍ متفاوت على بقية المناطق المنخفضة وخاصةً الساحلية.
وأردف "الثقفي": ينبغي توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات والمركبات الثقيلة في حالة تكون الضباب في الطرق الجبلية المرتفعة وخاصةً الواقعة في المرتفعات الجنوبية والغربية يشمل مرتفعات محافظتي الطائف، وميسان، ومنطقتي الباحة، وعسير، ومرتفعات جازان، والقرى المجاوره لها.

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