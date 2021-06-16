النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رصد 140 مخالفة بيئية في الحملات التفتيشية بالساحل الغربي

بعد زيارة 646 موقعاً ومسح 2000 كم من الساحل الغربي

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن الحملات التفتيشية مستمرة، بإذن الله، على مدار السنة لجميع مناطق المملكة.

وقال: إن ذلك بهدف الوقوف على الوضع البيئي لدى المواقع والمنشآت، وإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول، تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (24269) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ القاضي بإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول.

وأضاف أن المركز يعمل على مدار الساعة بعمليات الرقابة على الأوساط البيئية، بما فيها سواحل المملكة، لضمان استمرار الالتزام البيئي ورفع وتيرة العمل نحو إيقاف أي خلل بيئي يؤدي إلى تدهور هذه الأوساط.

وأوضح أن عمل كل قطاعات العمل الرقابي بشكل تكاملي يؤدي إلى أفضل الطرق لتحقيق مستهدفات الرؤية نحو الحفاظ على البيئة واستدامتها.

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو الوقوف على الوضع البيئي لبيئات سواحل المملكة والمصانع العاملة والتحقق من الالتزام البيئي من قبل هذه المنشآت، وفقاً للمادة السادسة والمادة الحادية عشرة والمادة الحادية والعشرون والمادة الخامسة والثلاثون من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ.

وأضاف المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية، المشرف العام على الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي، المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن هذه الحملات نفذت من قبل كوادر سعودية 100% تم تدريبها بأفضل الطرق ضمن خطة تدريبية مسبقة للفرق التفتيشية مزودة بوسائل تقنية حديثة للمسح والتفتيش البيئي مرتكزة على أسلوب التفتيش الإلكتروني الحديث.

وأوضح"السنقوف" أن الحملة نتج عنها زيارة (646) موقعاً، كما تم مسح الساحل الغربي بالكامل بطول (2000) كيلومتر، مروراً بجميع المناطق الساحلية المأهولة وغير المأهولة، ورصد جميع المصبات ونقاط التصريف إلى مياه البحر الأحمر.

وقال إنه تم رصد ما يقارب (140) مخالفة بيئية، كان أبرزها مزاولة النشاط دون ترخيص بيئي، ومن النفايات الخطرة والسامة بطرق غير آمنة، وتصريف مياه صناعية وصرف صحي غير معالج إلى مياه البحر، وعدم تمكين مفتشي المركز من مزاولة أعمال التفتيش.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة، وفقاً لنظام البيئة و لوائحه التنفيذية بحق المخالفين وتطبيق مبدأ تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الاستراتيجيات البيئية.

كما أكد أهمية الدور الفعال الذي يقوم به الرئيس التنفيذي ورئيس الحملات التفتيشية بالمملكة لمتابعة أعمال الحملات بشكل يومي، لمعرفة سير العمل وتذليل الصعاب التي قد تواجه حركة سير الحملة، وحرصه على سلامة المفتشين الميدانيين أثناء تأدية المهام، موضحا أنه بناء على ذلك تم تجهيز غرفة عمليات لقيادة الحملات بمقر المركز بمدينة جدة للإشراف والمتابعة على أعمال الحملة كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رصد 140 مخالفة بيئية في الحملات التفتيشية بالساحل الغربي
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن الحملات التفتيشية مستمرة، بإذن الله، على مدار السنة لجميع مناطق المملكة.

وقال: إن ذلك بهدف الوقوف على الوضع البيئي لدى المواقع والمنشآت، وإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول، تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (24269) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ القاضي بإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول.

وأضاف أن المركز يعمل على مدار الساعة بعمليات الرقابة على الأوساط البيئية، بما فيها سواحل المملكة، لضمان استمرار الالتزام البيئي ورفع وتيرة العمل نحو إيقاف أي خلل بيئي يؤدي إلى تدهور هذه الأوساط.

وأوضح أن عمل كل قطاعات العمل الرقابي بشكل تكاملي يؤدي إلى أفضل الطرق لتحقيق مستهدفات الرؤية نحو الحفاظ على البيئة واستدامتها.

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو الوقوف على الوضع البيئي لبيئات سواحل المملكة والمصانع العاملة والتحقق من الالتزام البيئي من قبل هذه المنشآت، وفقاً للمادة السادسة والمادة الحادية عشرة والمادة الحادية والعشرون والمادة الخامسة والثلاثون من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ.

وأضاف المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية، المشرف العام على الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي، المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن هذه الحملات نفذت من قبل كوادر سعودية 100% تم تدريبها بأفضل الطرق ضمن خطة تدريبية مسبقة للفرق التفتيشية مزودة بوسائل تقنية حديثة للمسح والتفتيش البيئي مرتكزة على أسلوب التفتيش الإلكتروني الحديث.

وأوضح"السنقوف" أن الحملة نتج عنها زيارة (646) موقعاً، كما تم مسح الساحل الغربي بالكامل بطول (2000) كيلومتر، مروراً بجميع المناطق الساحلية المأهولة وغير المأهولة، ورصد جميع المصبات ونقاط التصريف إلى مياه البحر الأحمر.

وقال إنه تم رصد ما يقارب (140) مخالفة بيئية، كان أبرزها مزاولة النشاط دون ترخيص بيئي، ومن النفايات الخطرة والسامة بطرق غير آمنة، وتصريف مياه صناعية وصرف صحي غير معالج إلى مياه البحر، وعدم تمكين مفتشي المركز من مزاولة أعمال التفتيش.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة، وفقاً لنظام البيئة و لوائحه التنفيذية بحق المخالفين وتطبيق مبدأ تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الاستراتيجيات البيئية.

كما أكد أهمية الدور الفعال الذي يقوم به الرئيس التنفيذي ورئيس الحملات التفتيشية بالمملكة لمتابعة أعمال الحملات بشكل يومي، لمعرفة سير العمل وتذليل الصعاب التي قد تواجه حركة سير الحملة، وحرصه على سلامة المفتشين الميدانيين أثناء تأدية المهام، موضحا أنه بناء على ذلك تم تجهيز غرفة عمليات لقيادة الحملات بمقر المركز بمدينة جدة للإشراف والمتابعة على أعمال الحملة كافة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
03:01 PM

رصد 140 مخالفة بيئية في الحملات التفتيشية بالساحل الغربي

بعد زيارة 646 موقعاً ومسح 2000 كم من الساحل الغربي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
92

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن الحملات التفتيشية مستمرة، بإذن الله، على مدار السنة لجميع مناطق المملكة.

وقال: إن ذلك بهدف الوقوف على الوضع البيئي لدى المواقع والمنشآت، وإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول، تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (24269) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ القاضي بإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول.

وأضاف أن المركز يعمل على مدار الساعة بعمليات الرقابة على الأوساط البيئية، بما فيها سواحل المملكة، لضمان استمرار الالتزام البيئي ورفع وتيرة العمل نحو إيقاف أي خلل بيئي يؤدي إلى تدهور هذه الأوساط.

وأوضح أن عمل كل قطاعات العمل الرقابي بشكل تكاملي يؤدي إلى أفضل الطرق لتحقيق مستهدفات الرؤية نحو الحفاظ على البيئة واستدامتها.

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو الوقوف على الوضع البيئي لبيئات سواحل المملكة والمصانع العاملة والتحقق من الالتزام البيئي من قبل هذه المنشآت، وفقاً للمادة السادسة والمادة الحادية عشرة والمادة الحادية والعشرون والمادة الخامسة والثلاثون من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ.

وأضاف المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية، المشرف العام على الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي، المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن هذه الحملات نفذت من قبل كوادر سعودية 100% تم تدريبها بأفضل الطرق ضمن خطة تدريبية مسبقة للفرق التفتيشية مزودة بوسائل تقنية حديثة للمسح والتفتيش البيئي مرتكزة على أسلوب التفتيش الإلكتروني الحديث.

وأوضح"السنقوف" أن الحملة نتج عنها زيارة (646) موقعاً، كما تم مسح الساحل الغربي بالكامل بطول (2000) كيلومتر، مروراً بجميع المناطق الساحلية المأهولة وغير المأهولة، ورصد جميع المصبات ونقاط التصريف إلى مياه البحر الأحمر.

وقال إنه تم رصد ما يقارب (140) مخالفة بيئية، كان أبرزها مزاولة النشاط دون ترخيص بيئي، ومن النفايات الخطرة والسامة بطرق غير آمنة، وتصريف مياه صناعية وصرف صحي غير معالج إلى مياه البحر، وعدم تمكين مفتشي المركز من مزاولة أعمال التفتيش.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة، وفقاً لنظام البيئة و لوائحه التنفيذية بحق المخالفين وتطبيق مبدأ تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الاستراتيجيات البيئية.

كما أكد أهمية الدور الفعال الذي يقوم به الرئيس التنفيذي ورئيس الحملات التفتيشية بالمملكة لمتابعة أعمال الحملات بشكل يومي، لمعرفة سير العمل وتذليل الصعاب التي قد تواجه حركة سير الحملة، وحرصه على سلامة المفتشين الميدانيين أثناء تأدية المهام، موضحا أنه بناء على ذلك تم تجهيز غرفة عمليات لقيادة الحملات بمقر المركز بمدينة جدة للإشراف والمتابعة على أعمال الحملة كافة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,212
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة