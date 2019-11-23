النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ردًا على نبأ عزم تركيا إدراجه على قوائم الإرهاب.. "دحلان" لـ"أردوغان": راجع طبيبًا نفسيًا

أنقرة رصدت 4 ملايين ليرة لمن يقبض عليه

عقب تداول نبأ اعتزام تركيا إدراجه على قوائم الإرهاب، طالب السياسي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم (السبت)، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمراجعة طبيب نفسي.

وقال "دحلان" عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أقترح على أردوغان أن يدفع الـ700 ألف دولار (مكافأة الإسهام في القبض عليه) لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

وكانت قناة "تي آر تي" قد ذكرت أن تركيا تعتزم إدراج "دحلان" على قوائم الإرهاب ورصدت 4 ملايين ليرة تركية لمن يقبض عليه، وذلك لارتباطه بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

الرئيس التركي أردوغان محمد دحلان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ردًا على نبأ عزم تركيا إدراجه على قوائم الإرهاب.. "دحلان" لـ"أردوغان": راجع طبيبًا نفسيًا
سبق

عقب تداول نبأ اعتزام تركيا إدراجه على قوائم الإرهاب، طالب السياسي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم (السبت)، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمراجعة طبيب نفسي.

وقال "دحلان" عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أقترح على أردوغان أن يدفع الـ700 ألف دولار (مكافأة الإسهام في القبض عليه) لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

وكانت قناة "تي آر تي" قد ذكرت أن تركيا تعتزم إدراج "دحلان" على قوائم الإرهاب ورصدت 4 ملايين ليرة تركية لمن يقبض عليه، وذلك لارتباطه بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
10:20 PM

ردًا على نبأ عزم تركيا إدراجه على قوائم الإرهاب.. "دحلان" لـ"أردوغان": راجع طبيبًا نفسيًا

أنقرة رصدت 4 ملايين ليرة لمن يقبض عليه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
24,066

عقب تداول نبأ اعتزام تركيا إدراجه على قوائم الإرهاب، طالب السياسي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم (السبت)، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمراجعة طبيب نفسي.

وقال "دحلان" عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أقترح على أردوغان أن يدفع الـ700 ألف دولار (مكافأة الإسهام في القبض عليه) لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

وكانت قناة "تي آر تي" قد ذكرت أن تركيا تعتزم إدراج "دحلان" على قوائم الإرهاب ورصدت 4 ملايين ليرة تركية لمن يقبض عليه، وذلك لارتباطه بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة