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"تفريج كربة" تنطلق في الأفلاج لتسديد 1.5 مليون ريال والإفراج عن 15 نزيلاً

تحت شعار "أسر النزلاء لا ذنب لهم فلنكن سنداً لهم" .. ومشاركة جادة لرجال الأعمال

تنطلق عصر اليوم السبت، حملة تفريج كربة السجناء للإفراج عن النزلاء الغارمين بشعبة سجن محافظة الأفلاج البالغ عددهم 15 نزيلاً.

أتى ذلك بعد موافقة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر؛ على إطلاق وتدشين حملة "تفريج كربة" تحت شعار "أسر النزلاء لا ذنب لهم فلنكن سنداً لهم"، بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء "تراحم"؛ لتقوم بعده جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية بتنظيم الحملة للإفراج عن سجناء الحقوق المالية بالمحافظة، حيث بلغ عدد ممّن تنطبق عليهم شروط لجنة السجناء "تراحم" 15 نزيلاً قابعين خلف أسوار سجن الأفلاج ومطالبين بتسديد مبلغ إجماليه 1.471.000 ريال.

يُذكر أن حملة تفريج كربة السجناء الذي سيقوم بتدشينها محافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ لن تقتصر على السداد عن الموقوفين للأفراد؛ بل سيكون هناك مبلغ من الحملة 90 ألف ريال لسداد إيجار أسر المساجين.

ويطالب الأهالي، رجال الأعمال والميسورين والمجتمع، بتضافر الجهود والتبرع في حسابات الحملة للإفراج عن أشخاص أجبرتهم ظروفهم بالوقوف خلف قضبان السجن، ولمّ شملهم بعائلاتهم وذويهم قبل عيد الفطر المبارك.

وحسب مصادر "سبق"، هناك ما يبشّر بالخير بالتبرع والتفاعل مع الحملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تفريج كربة" تنطلق في الأفلاج لتسديد 1.5 مليون ريال والإفراج عن 15 نزيلاً
سبق

تنطلق عصر اليوم السبت، حملة تفريج كربة السجناء للإفراج عن النزلاء الغارمين بشعبة سجن محافظة الأفلاج البالغ عددهم 15 نزيلاً.

أتى ذلك بعد موافقة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر؛ على إطلاق وتدشين حملة "تفريج كربة" تحت شعار "أسر النزلاء لا ذنب لهم فلنكن سنداً لهم"، بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء "تراحم"؛ لتقوم بعده جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية بتنظيم الحملة للإفراج عن سجناء الحقوق المالية بالمحافظة، حيث بلغ عدد ممّن تنطبق عليهم شروط لجنة السجناء "تراحم" 15 نزيلاً قابعين خلف أسوار سجن الأفلاج ومطالبين بتسديد مبلغ إجماليه 1.471.000 ريال.

يُذكر أن حملة تفريج كربة السجناء الذي سيقوم بتدشينها محافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ لن تقتصر على السداد عن الموقوفين للأفراد؛ بل سيكون هناك مبلغ من الحملة 90 ألف ريال لسداد إيجار أسر المساجين.

ويطالب الأهالي، رجال الأعمال والميسورين والمجتمع، بتضافر الجهود والتبرع في حسابات الحملة للإفراج عن أشخاص أجبرتهم ظروفهم بالوقوف خلف قضبان السجن، ولمّ شملهم بعائلاتهم وذويهم قبل عيد الفطر المبارك.

وحسب مصادر "سبق"، هناك ما يبشّر بالخير بالتبرع والتفاعل مع الحملة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:12 AM

"تفريج كربة" تنطلق في الأفلاج لتسديد 1.5 مليون ريال والإفراج عن 15 نزيلاً

تحت شعار "أسر النزلاء لا ذنب لهم فلنكن سنداً لهم" .. ومشاركة جادة لرجال الأعمال

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مسلّم الهواملة - الرياض
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تنطلق عصر اليوم السبت، حملة تفريج كربة السجناء للإفراج عن النزلاء الغارمين بشعبة سجن محافظة الأفلاج البالغ عددهم 15 نزيلاً.

أتى ذلك بعد موافقة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر؛ على إطلاق وتدشين حملة "تفريج كربة" تحت شعار "أسر النزلاء لا ذنب لهم فلنكن سنداً لهم"، بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء "تراحم"؛ لتقوم بعده جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية بتنظيم الحملة للإفراج عن سجناء الحقوق المالية بالمحافظة، حيث بلغ عدد ممّن تنطبق عليهم شروط لجنة السجناء "تراحم" 15 نزيلاً قابعين خلف أسوار سجن الأفلاج ومطالبين بتسديد مبلغ إجماليه 1.471.000 ريال.

يُذكر أن حملة تفريج كربة السجناء الذي سيقوم بتدشينها محافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ لن تقتصر على السداد عن الموقوفين للأفراد؛ بل سيكون هناك مبلغ من الحملة 90 ألف ريال لسداد إيجار أسر المساجين.

ويطالب الأهالي، رجال الأعمال والميسورين والمجتمع، بتضافر الجهود والتبرع في حسابات الحملة للإفراج عن أشخاص أجبرتهم ظروفهم بالوقوف خلف قضبان السجن، ولمّ شملهم بعائلاتهم وذويهم قبل عيد الفطر المبارك.

وحسب مصادر "سبق"، هناك ما يبشّر بالخير بالتبرع والتفاعل مع الحملة.

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