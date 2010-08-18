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اعتماد معايير لتقييم القيمة السوقية للإبل في مناطق المملكة

ضمن مذكرة تفاهم بين نادي الإبل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

صاغ نادي الإبل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، مذكرة تفاهم تُفضي إلى وضع معايير معتمدة لتقييم القيمة السوقية للإبل؛ حيث اتفق النادي والهيئة على تحديد جميع ما يلزم لتسهيل وضع المعايير.

واشتملت الاتفاقية على قيام نادي الإبل بالتعاقد مع بيت خبرة أو جهة استشارية مميّزة لإعداد دراسة سوقية لقطاع الإبل في مناطق المملكة كافة مع دخول الهيئة في وضع نطاق الدراسة والاتفاق على مراجعة جودة المخرجات والإشراف على الأعمال.

ووفق مجالات التعاون: ستحدد هيئة المقيّمين المعتمدين دليلًا مهنيًّا لتقييم الإبل كأصول بيولوجية وما تشملها من أصول غير ملموسة كالشهرة وغيرها. وستضع الهيئة برنامجًا تدريبيًّا لتقييم الإبل وتحديدها شروط الالتحاق به ضمن فرع الممتلكات المنقولة وبما يتفق مع النظام.

وتُعدّ مذكرة التفاهم المُبرمة استجابة لرغبة نادي الإبل من أجل تعزيز التعاون مع هيئة المقيّمين في مجال التقييم السوقي للإبل وقيمتها السوقية وفق المعايير المعتمدة والدقيقة المستندة إلى المعلومات الموثوقة عن قطاع الإبل بشكل شامل. وأتت المذكّرة لسعي النادي إلى الاستفادة الدائمة من تعاونه مع الهيئة؛ كونها ذات اختصاص في التقييم، ولما لديها من خبرة في تقديم استشارات متخصصة وإعداد بحوث ودراسات محكّمة.

وخرجت الاتفاقية التي وقعها اليوم المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر بن علي القحطاني، والأمين العام المُكلّف للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فيصل بن بدر المنديل؛ لتؤكد حرص النادي على تنظيم التعاون واستدامته باعتبار موضوع الإبل موروثًا ثقافيًّا وتراثيًّا واقتصاديًّا للمملكة العربية السعودية.

وحول تلك الاتفاقية قال "المنديل": إن توقيع هذه المذكرة يأتي امتدادًا لشراكات الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية لتسريع وتكامل الأعمال والجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، معتبرًا أن أعمال التقييم التي تتم وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة ستعزز الثقة لدى ملّاك الإبل لاتخاذ قراراتهم وحفظ حقوقهم.

من جانبه أبدى "القحطاني" أن هذه المذكرة تحقق توجيهات القيادة في مبدأ تعزيز التكامل بين الجهات والشراكات لتحقيق رؤية 2030، كما تعدّ استجابة لرغبة نادي الإبل في تطوير قطاع الإبل اقتصاديًّا، ولتمكين البنوك والصناديق الاستثمارية والمستثمرين من الاستثمار في الإبل وفق الأسس والمعايير الاقتصادية الصحيحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد معايير لتقييم القيمة السوقية للإبل في مناطق المملكة
سبق

صاغ نادي الإبل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، مذكرة تفاهم تُفضي إلى وضع معايير معتمدة لتقييم القيمة السوقية للإبل؛ حيث اتفق النادي والهيئة على تحديد جميع ما يلزم لتسهيل وضع المعايير.

واشتملت الاتفاقية على قيام نادي الإبل بالتعاقد مع بيت خبرة أو جهة استشارية مميّزة لإعداد دراسة سوقية لقطاع الإبل في مناطق المملكة كافة مع دخول الهيئة في وضع نطاق الدراسة والاتفاق على مراجعة جودة المخرجات والإشراف على الأعمال.

ووفق مجالات التعاون: ستحدد هيئة المقيّمين المعتمدين دليلًا مهنيًّا لتقييم الإبل كأصول بيولوجية وما تشملها من أصول غير ملموسة كالشهرة وغيرها. وستضع الهيئة برنامجًا تدريبيًّا لتقييم الإبل وتحديدها شروط الالتحاق به ضمن فرع الممتلكات المنقولة وبما يتفق مع النظام.

وتُعدّ مذكرة التفاهم المُبرمة استجابة لرغبة نادي الإبل من أجل تعزيز التعاون مع هيئة المقيّمين في مجال التقييم السوقي للإبل وقيمتها السوقية وفق المعايير المعتمدة والدقيقة المستندة إلى المعلومات الموثوقة عن قطاع الإبل بشكل شامل. وأتت المذكّرة لسعي النادي إلى الاستفادة الدائمة من تعاونه مع الهيئة؛ كونها ذات اختصاص في التقييم، ولما لديها من خبرة في تقديم استشارات متخصصة وإعداد بحوث ودراسات محكّمة.

وخرجت الاتفاقية التي وقعها اليوم المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر بن علي القحطاني، والأمين العام المُكلّف للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فيصل بن بدر المنديل؛ لتؤكد حرص النادي على تنظيم التعاون واستدامته باعتبار موضوع الإبل موروثًا ثقافيًّا وتراثيًّا واقتصاديًّا للمملكة العربية السعودية.

وحول تلك الاتفاقية قال "المنديل": إن توقيع هذه المذكرة يأتي امتدادًا لشراكات الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية لتسريع وتكامل الأعمال والجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، معتبرًا أن أعمال التقييم التي تتم وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة ستعزز الثقة لدى ملّاك الإبل لاتخاذ قراراتهم وحفظ حقوقهم.

من جانبه أبدى "القحطاني" أن هذه المذكرة تحقق توجيهات القيادة في مبدأ تعزيز التكامل بين الجهات والشراكات لتحقيق رؤية 2030، كما تعدّ استجابة لرغبة نادي الإبل في تطوير قطاع الإبل اقتصاديًّا، ولتمكين البنوك والصناديق الاستثمارية والمستثمرين من الاستثمار في الإبل وفق الأسس والمعايير الاقتصادية الصحيحة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
04:15 PM

اعتماد معايير لتقييم القيمة السوقية للإبل في مناطق المملكة

ضمن مذكرة تفاهم بين نادي الإبل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صاغ نادي الإبل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، مذكرة تفاهم تُفضي إلى وضع معايير معتمدة لتقييم القيمة السوقية للإبل؛ حيث اتفق النادي والهيئة على تحديد جميع ما يلزم لتسهيل وضع المعايير.

واشتملت الاتفاقية على قيام نادي الإبل بالتعاقد مع بيت خبرة أو جهة استشارية مميّزة لإعداد دراسة سوقية لقطاع الإبل في مناطق المملكة كافة مع دخول الهيئة في وضع نطاق الدراسة والاتفاق على مراجعة جودة المخرجات والإشراف على الأعمال.

ووفق مجالات التعاون: ستحدد هيئة المقيّمين المعتمدين دليلًا مهنيًّا لتقييم الإبل كأصول بيولوجية وما تشملها من أصول غير ملموسة كالشهرة وغيرها. وستضع الهيئة برنامجًا تدريبيًّا لتقييم الإبل وتحديدها شروط الالتحاق به ضمن فرع الممتلكات المنقولة وبما يتفق مع النظام.

وتُعدّ مذكرة التفاهم المُبرمة استجابة لرغبة نادي الإبل من أجل تعزيز التعاون مع هيئة المقيّمين في مجال التقييم السوقي للإبل وقيمتها السوقية وفق المعايير المعتمدة والدقيقة المستندة إلى المعلومات الموثوقة عن قطاع الإبل بشكل شامل. وأتت المذكّرة لسعي النادي إلى الاستفادة الدائمة من تعاونه مع الهيئة؛ كونها ذات اختصاص في التقييم، ولما لديها من خبرة في تقديم استشارات متخصصة وإعداد بحوث ودراسات محكّمة.

وخرجت الاتفاقية التي وقعها اليوم المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر بن علي القحطاني، والأمين العام المُكلّف للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فيصل بن بدر المنديل؛ لتؤكد حرص النادي على تنظيم التعاون واستدامته باعتبار موضوع الإبل موروثًا ثقافيًّا وتراثيًّا واقتصاديًّا للمملكة العربية السعودية.

وحول تلك الاتفاقية قال "المنديل": إن توقيع هذه المذكرة يأتي امتدادًا لشراكات الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية لتسريع وتكامل الأعمال والجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، معتبرًا أن أعمال التقييم التي تتم وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة ستعزز الثقة لدى ملّاك الإبل لاتخاذ قراراتهم وحفظ حقوقهم.

من جانبه أبدى "القحطاني" أن هذه المذكرة تحقق توجيهات القيادة في مبدأ تعزيز التكامل بين الجهات والشراكات لتحقيق رؤية 2030، كما تعدّ استجابة لرغبة نادي الإبل في تطوير قطاع الإبل اقتصاديًّا، ولتمكين البنوك والصناديق الاستثمارية والمستثمرين من الاستثمار في الإبل وفق الأسس والمعايير الاقتصادية الصحيحة.

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