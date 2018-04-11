إصدار مدونة "السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية" إلكترونياً وورقياً

تتناول فترة زمنية مهمة من تاريخ القضاء الإداري

أنجز ديوان المظالم منجزاً قضائياً معرفياً يتمثل في إصداره الأول لمدونة السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية من عام 1402هـ وحتى عام 1436هـ، وفق ما أصدره في وقت سابق من مدونات قضائية لتلك الفترة، بنحو 57 مجلداً، حيث تتمثل غايات هذا الإصدار في إبراز وإظهار ما تضمنته الأحكام الإدارية من تميز قضائي، وثروة معرفية جُمع في طياتها ما صدر من سوابق قضائية تضمنتها الأحكام الإدارية، بالإضافة إلى تناولها فترة زمنية مهمة من تاريخ القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، وهي الفترة التالية لصدور نظام ديوان المظالم السابق في عام 1402هـ، وحتى صدور الأنظمة القضائية الجديدة عام 1428هـ.

وتتمثل فكرة إصدارها رغبة في تيسير سبيل الوصول إلى السوابق القضائية الواردة في ثنايا الأحكام المنشورة بالمدونات القضائية، وإبرازها بشكل مستقل ومنظم. وقد ضم الإصدار 22 باباً احتوت على 1336 سابقة قضائية، تم استخلاصها من 4594 حكماً إدارياً.

ويأتي هذا المنجز القضائي امتداداً لمبادرة "تصنيف ونشر الأحكام"، حيث تسهم السوابق القضائية في تقليص أمد التقاضي مع تحقيق الجودة العالية، من خلال رفع الوعي القانوني، وتيسير الحصول على المعلومة القضائية، كما سيوفر لأهل الاختصاص والباحثين مرجعية فريدة في كيفية صياغة الحكم القضائي داخل منظومة القضاء الإداري، وسهولة الوصول للدعاوى المتشابهة وتتبع منهجية مسار الحكم فيها، مما يعزز شمولية المعرفة في القانون الإداري واستشراف الأحكام قبل صدورها.

كما أطلق ديوان المظالم خدمة إلكترونية لتصفح مدونة السوابق القضائية والبحث النصي فيها بحسب الأبواب أو الموضوعات؛ لسرعة الوصول إلى السابقة القضائية المطلوبة مع ربطها بالأحكام المستخرجة منها، وذلك بآلية ميسرة من خلال الصفحة المخصصة للخدمة في البوابة الإلكترونية للديوان، بالدخول على الخدمة من خلال الرابط التالي:

https://www.bog.gov.sa/CaseLaw/Pages/SearchCaseLaw.aspx

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار العلمي يُعد أحد المخرجات المعرفية التي يسعى ديوان المظالم من خلال خطته الاستراتيجية 2020 إلى نشرها على نطاق واسع بين المهتمين والباحثين، ليساهم هذا النشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس منها بتعزيز ورفع الوعي الحقوقي والقضائي في المجتمع، وصولاً بإذن إلى تحقيق رؤى وتوجهات ديوان المظالم المتوجة بموافقة المقام الكريم في ظل الدعم اللامحدود الذي يتلقاه ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.