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الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى بلاده

جدد حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.
وجدد الرئيس اليمني خلال اللقاء حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث، الذي يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات.
من جهته أشاد المبعوث الأممي مارتن غريفث بحكمة الرئيس اليمني وجهوده الدائمة من أجل السلام في مختلف محطاته ومساراته، ومنها التوقيع مؤخراً على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي بما يمثله من خطوات مهمة في تقوية أجهزة الدولة وتحقيق أمن واستقرار المواطن وتلبية احتياجاته.

الرئيس اليمني المبعوث الأممي إلى اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى بلاده
سبق

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.
وجدد الرئيس اليمني خلال اللقاء حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث، الذي يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات.
من جهته أشاد المبعوث الأممي مارتن غريفث بحكمة الرئيس اليمني وجهوده الدائمة من أجل السلام في مختلف محطاته ومساراته، ومنها التوقيع مؤخراً على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي بما يمثله من خطوات مهمة في تقوية أجهزة الدولة وتحقيق أمن واستقرار المواطن وتلبية احتياجاته.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
08:00 PM

الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى بلاده

جدد حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.
وجدد الرئيس اليمني خلال اللقاء حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث، الذي يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات.
من جهته أشاد المبعوث الأممي مارتن غريفث بحكمة الرئيس اليمني وجهوده الدائمة من أجل السلام في مختلف محطاته ومساراته، ومنها التوقيع مؤخراً على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي بما يمثله من خطوات مهمة في تقوية أجهزة الدولة وتحقيق أمن واستقرار المواطن وتلبية احتياجاته.

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