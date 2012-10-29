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"الغذاء والدواء" تحذّر من 4 منتجات صابون يد متداولة بالسوق.. بكتيريا بنسب عالية

الهيئة نصحت المستهلكين بعدم استخدامها والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أربعة منتجات صابون للأيدي لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا، ممّا يعدّ مخالفاً للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 4 منتجات صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم "بايو برو رواد الإنتاج برائحة الورود سائل غسيل اليدين Pio Pro RAWAD hand washing liquid"، بتاريخ صلاحية (1/ 9/ 2022)، والمنتج الثاني يحمل اسم "سانفكس صابون سائل لليدين رائحة الزهور Sanvix liquid hand soap flower fragrance"، بتاريخ صلاحية 21/ 3/ 2021).

أما المنتج الثالث فهو "ماركي سائل غسيل اليدين التفاح Marki handwashing liquid apple"، بتاريخ صلاحية (12/ 2021)، في حين أن المنتج الرابع يحمل اسم "صابون غسيل الأيدي مضاد للبكتيريا Xtra care anti-bacterial Flower hand wash"، برقم تشغيلة (9887) وتاريخ صلاحية 10/ 2/ 2023).

وتوجد البكتيريا في منتجات التجميل لأسباب عدة، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد، أو التلوث أثناء مرحلة التعبئة، أو تغليفها وتخزينها في ظروف غير مناسبة، كما أن وجود التلوث البكتيري في منتجات التجميل أمر غير مسموح به، إلا إذا كانت البكتيريا غير ضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها إلى زيارة موقع "الهيئة" الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذّر من 4 منتجات صابون يد متداولة بالسوق.. بكتيريا بنسب عالية
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أربعة منتجات صابون للأيدي لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا، ممّا يعدّ مخالفاً للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 4 منتجات صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم "بايو برو رواد الإنتاج برائحة الورود سائل غسيل اليدين Pio Pro RAWAD hand washing liquid"، بتاريخ صلاحية (1/ 9/ 2022)، والمنتج الثاني يحمل اسم "سانفكس صابون سائل لليدين رائحة الزهور Sanvix liquid hand soap flower fragrance"، بتاريخ صلاحية 21/ 3/ 2021).

أما المنتج الثالث فهو "ماركي سائل غسيل اليدين التفاح Marki handwashing liquid apple"، بتاريخ صلاحية (12/ 2021)، في حين أن المنتج الرابع يحمل اسم "صابون غسيل الأيدي مضاد للبكتيريا Xtra care anti-bacterial Flower hand wash"، برقم تشغيلة (9887) وتاريخ صلاحية 10/ 2/ 2023).

وتوجد البكتيريا في منتجات التجميل لأسباب عدة، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد، أو التلوث أثناء مرحلة التعبئة، أو تغليفها وتخزينها في ظروف غير مناسبة، كما أن وجود التلوث البكتيري في منتجات التجميل أمر غير مسموح به، إلا إذا كانت البكتيريا غير ضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها إلى زيارة موقع "الهيئة" الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
03:18 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من 4 منتجات صابون يد متداولة بالسوق.. بكتيريا بنسب عالية

الهيئة نصحت المستهلكين بعدم استخدامها والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أربعة منتجات صابون للأيدي لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا، ممّا يعدّ مخالفاً للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 4 منتجات صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم "بايو برو رواد الإنتاج برائحة الورود سائل غسيل اليدين Pio Pro RAWAD hand washing liquid"، بتاريخ صلاحية (1/ 9/ 2022)، والمنتج الثاني يحمل اسم "سانفكس صابون سائل لليدين رائحة الزهور Sanvix liquid hand soap flower fragrance"، بتاريخ صلاحية 21/ 3/ 2021).

أما المنتج الثالث فهو "ماركي سائل غسيل اليدين التفاح Marki handwashing liquid apple"، بتاريخ صلاحية (12/ 2021)، في حين أن المنتج الرابع يحمل اسم "صابون غسيل الأيدي مضاد للبكتيريا Xtra care anti-bacterial Flower hand wash"، برقم تشغيلة (9887) وتاريخ صلاحية 10/ 2/ 2023).

وتوجد البكتيريا في منتجات التجميل لأسباب عدة، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد، أو التلوث أثناء مرحلة التعبئة، أو تغليفها وتخزينها في ظروف غير مناسبة، كما أن وجود التلوث البكتيري في منتجات التجميل أمر غير مسموح به، إلا إذا كانت البكتيريا غير ضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها إلى زيارة موقع "الهيئة" الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

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