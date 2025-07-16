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"سدايا" تطلق تطبيق "توكلنا" لأجهزة هواوي

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" نسخة "تطبيق توكلنا" الخاصة بأجهزة هواوي؛ حيث أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة هواوي تحميل التطبيق من خلال متجر هواوي App Gallery.


ويأتي التطبيق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية -كل بحسب اختصاصه - بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وحثت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي توكلنا وتباعد لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، وذلك عبر الاستفادة مما يوفرانه من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا، منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام التطبيقين بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19.


مما يذكر أن "سدايا" سبق أن أطلقت في مايو الماضي نسخة "تطبيق توكلنا" على متجري APP Store وGoogle Play التي مكنت مستخدمي أجهزة "أبل" من إصدار 10 IOS فأعلى ومستخدمي أجهزة الأندرويد من تحميل التطبيق.

سدايا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سدايا" تطلق تطبيق "توكلنا" لأجهزة هواوي
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" نسخة "تطبيق توكلنا" الخاصة بأجهزة هواوي؛ حيث أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة هواوي تحميل التطبيق من خلال متجر هواوي App Gallery.


ويأتي التطبيق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية -كل بحسب اختصاصه - بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وحثت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي توكلنا وتباعد لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، وذلك عبر الاستفادة مما يوفرانه من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا، منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام التطبيقين بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19.


مما يذكر أن "سدايا" سبق أن أطلقت في مايو الماضي نسخة "تطبيق توكلنا" على متجري APP Store وGoogle Play التي مكنت مستخدمي أجهزة "أبل" من إصدار 10 IOS فأعلى ومستخدمي أجهزة الأندرويد من تحميل التطبيق.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
08:24 PM
اخر تعديل
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:07 AM

"سدايا" تطلق تطبيق "توكلنا" لأجهزة هواوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" نسخة "تطبيق توكلنا" الخاصة بأجهزة هواوي؛ حيث أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة هواوي تحميل التطبيق من خلال متجر هواوي App Gallery.


ويأتي التطبيق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية -كل بحسب اختصاصه - بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وحثت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي توكلنا وتباعد لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، وذلك عبر الاستفادة مما يوفرانه من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا، منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام التطبيقين بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19.


مما يذكر أن "سدايا" سبق أن أطلقت في مايو الماضي نسخة "تطبيق توكلنا" على متجري APP Store وGoogle Play التي مكنت مستخدمي أجهزة "أبل" من إصدار 10 IOS فأعلى ومستخدمي أجهزة الأندرويد من تحميل التطبيق.

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