النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1197 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 38150

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 38150 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 21200 حالة للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
1197 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان
سبق

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 38150 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 21200 حالة للشفاء.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:55 PM

1197 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 38150

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
101

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 38150 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 21200 حالة للشفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,453
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,458
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,291
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,612

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة