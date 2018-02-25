100 غوّاص و150 طالباً .. في حملة "بيئة بلا نفايات" اليوم ببحر جدة

للحد من الهدر وتشجيع إعادة التدوير للمخلفات وتوعية طلاب المدارس

أطلقت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)، بمشاركة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، حملتها "بيئة بلا نفايات"، بمكارم النخيل في محافظة جدة، بمشاركة عديد من الفرق التطوعية بقيادة فريق العدسة المغامرة.

شهدت الحملة مشاركة أكثر من 100 غوّاص و150 من طلاب المدارس.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرّمة وليد الحجيلي؛ أن هذه الحملة جزءٌ من المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة، وبالتحديد البيئة البحرية، متمثلة في الشعاب المرجانية والأحياء المختلفة، وكذلك تكريسٌ لمبادرة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات لوقف ظاهرة التخلص من النفايات في غير أماكنها المخصّصة، وحث المجتمع على إعادة استخدامها وتدويرها.

وتهدف هذه الحملة التي تُقام سنوياً في شهر فبراير من كل عام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الوعي لكمية النفايات التي يتم إلقاؤها كل عام في دول الخليج العربي، والحث أيضاً على الحد من الهدر وتشجيع إعادة التدوير، والتأكيد على جمال البيئة وحثّ الشركات والأفراد على السعي لضمان أن تظل البيئة طبيعية بقدر الإمكان، كما تهدف كذلك إلى تحفيز طلاب المدارس لوقف رمي النفايات في غير الأماكن المخصّصة، وفرزها وإعادة تدويرها، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات لجعل بيئتنا أنظف.