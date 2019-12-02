إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الحسينية بمكة المكرمة

بينهم حالة خطرة وواحدة متوسطة.. وتم نقلهم لـ"النور" التخصصي

تعرض 6 أشخاص لإصابات، وصفت حالة منها بالبليغة من جراء حادث مروري، وقع اليوم الاثنين على طريق الحسينية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عند الساعة الثانية ظهراً، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في الحسينية بعد حد الحرم وبه عدد من الإصابات.

وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافيتين وفرقة عناية بقيادة القائد الميداني نواف السالمي.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 6 إصابات إصابة خطرة، وإصابة واحدة متوسطة و٤ إصابات طفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.