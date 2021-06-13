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رجلا الأمن توفيا بالموقع.. تفاصيل بـ "حادث دورية بيش" يكشفها "الهلال الأحمر"

بلاغ عن إصابات تحركت إثره فرقتان إسعافيتان إلى طريق "بيش- مركز الحقو"

أكد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في منطقة جازان بيشي الصرخي؛ لـ"سبق"، أن الفرق الإسعافية باشرت حادث الدورية على الفور وتبين وفاة رجلي الأمن بالموقع.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة على الرقم (٩٩٧)، صباح اليوم السبت، بلاغاً عن حادث انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو التابع لمحافظة بيش، وتضمن البلاغ أن في موقع الحادث إصابات وتم توجيه فرقتين إسعافيتين بإشراف القيادي الميداني المناوب مازن مطوع.

وأوضح "الصرخي"؛ أنه عند وصول الفرق الإسعافية إلى موقع الحادث تبين وجود حالتين وعند الكشف الطبي عليهما من قِبل المسعفين تبين وفاتهما -رحمهما الله-؛ حيث تم نقلهما عن طريق الفرق إلى مستشفى بيش العام".

وكان قد توفي رجلا أمن، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب مركبتهما على الطريق الرابط بين محافظة بيش ومركز الحقو- شمالي منطقة جازان.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها حول الحادث الذي أودى بحياة رجلي الأمن وهما في مركبة رسمية.

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رجلا الأمن توفيا بالموقع.. تفاصيل بـ "حادث دورية بيش" يكشفها "الهلال الأحمر"
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في منطقة جازان بيشي الصرخي؛ لـ"سبق"، أن الفرق الإسعافية باشرت حادث الدورية على الفور وتبين وفاة رجلي الأمن بالموقع.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة على الرقم (٩٩٧)، صباح اليوم السبت، بلاغاً عن حادث انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو التابع لمحافظة بيش، وتضمن البلاغ أن في موقع الحادث إصابات وتم توجيه فرقتين إسعافيتين بإشراف القيادي الميداني المناوب مازن مطوع.

وأوضح "الصرخي"؛ أنه عند وصول الفرق الإسعافية إلى موقع الحادث تبين وجود حالتين وعند الكشف الطبي عليهما من قِبل المسعفين تبين وفاتهما -رحمهما الله-؛ حيث تم نقلهما عن طريق الفرق إلى مستشفى بيش العام".

وكان قد توفي رجلا أمن، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب مركبتهما على الطريق الرابط بين محافظة بيش ومركز الحقو- شمالي منطقة جازان.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها حول الحادث الذي أودى بحياة رجلي الأمن وهما في مركبة رسمية.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
01:12 PM

رجلا الأمن توفيا بالموقع.. تفاصيل بـ "حادث دورية بيش" يكشفها "الهلال الأحمر"

بلاغ عن إصابات تحركت إثره فرقتان إسعافيتان إلى طريق "بيش- مركز الحقو"

A A A
محمد المواسي - جازان
8
16,494

أكد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في منطقة جازان بيشي الصرخي؛ لـ"سبق"، أن الفرق الإسعافية باشرت حادث الدورية على الفور وتبين وفاة رجلي الأمن بالموقع.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة على الرقم (٩٩٧)، صباح اليوم السبت، بلاغاً عن حادث انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو التابع لمحافظة بيش، وتضمن البلاغ أن في موقع الحادث إصابات وتم توجيه فرقتين إسعافيتين بإشراف القيادي الميداني المناوب مازن مطوع.

وأوضح "الصرخي"؛ أنه عند وصول الفرق الإسعافية إلى موقع الحادث تبين وجود حالتين وعند الكشف الطبي عليهما من قِبل المسعفين تبين وفاتهما -رحمهما الله-؛ حيث تم نقلهما عن طريق الفرق إلى مستشفى بيش العام".

وكان قد توفي رجلا أمن، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب مركبتهما على الطريق الرابط بين محافظة بيش ومركز الحقو- شمالي منطقة جازان.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها حول الحادث الذي أودى بحياة رجلي الأمن وهما في مركبة رسمية.

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