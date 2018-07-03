معهد إعداد القادة ينظم 32 دورة خلال يوليو

​من ضمنها القواعد التأسيسية للمدرب الرياضي للنساء

يعتزم معهد إعداد القادة إقامة 32 دورة خلال شهر يوليو الجاري، وفي عدد من مدن المملكة. وشملت الدورات التي أعلن عنها المعهد دورة المنظمين للشطرنج في الخبر، في الرابع من يوليو، فيما سيكون آخر الدورات في الرياض، وتتضمن القواعد التأسيسة للمدرب الرياضي للنساء.

كما تضمنت الدورات عدة برامج على الصعيد الرياضي، أبرزها الإعداد للمدرب الوطني والتحليل الرياضي باستخدام الحاسب الآلي، إلى جانب اللياقة البدنية والمنشطات والمكمّلات الغذائية، ودورات لمدرّبي كرة القدم في فئة الصم، فيما تأتي البرامج الإدارية عبر دورة إدارة الجودة، وتطوير أعمال منسوبي المشتريات والمناقصات.

