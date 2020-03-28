تخرج "الصاعدي" في كلية الملك فهد الأمنية

تخرج سعود بن عبدالمحسن الصاعدي، برتبة "ملازم" في كلية الملك فهد الأمنية.
ودعا الملازم "الصاعدي" الله -عز وجل- أن يكون تخرجه خير بداية وعون؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
تخرج سعود بن عبدالمحسن الصاعدي، برتبة "ملازم" في كلية الملك فهد الأمنية.
ودعا الملازم "الصاعدي" الله -عز وجل- أن يكون تخرجه خير بداية وعون؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
تخرج سعود بن عبدالمحسن الصاعدي، برتبة "ملازم" في كلية الملك فهد الأمنية.
ودعا الملازم "الصاعدي" الله -عز وجل- أن يكون تخرجه خير بداية وعون؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
تخرج سعود بن عبدالمحسن الصاعدي، برتبة "ملازم" في كلية الملك فهد الأمنية.
ودعا الملازم "الصاعدي" الله -عز وجل- أن يكون تخرجه خير بداية وعون؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن.