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الأمير بدر بن سلطان: الميزانية ستكون دافعاً لمسيرة التنمية فـي كافة المناطق

نائب أمير مكة هنأ القيادة .. وقال: تأتي امتداداً لميزانيات الخير فـي عهدكم الميمون

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2020.

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية لخادم الحرمين الشريفين: "أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2020م، والتي تأتي امتداداً لميزانيات الخير فـي عهدكم الميمون وتحمل فـي طياتها بشائر النماء والعطاء بفضل الله ثم بتوجيهاتكم حفظكم الله".

وأضاف: "أن هذه الميزانية ستكون بإذن الله دافعاً لمسيرة التنمية فـي كافة مناطق المملكة مما يعزز المكانة الاقتصادية لبلادنا ويُسهم فـي النهوض بكافة جوانب التنمية فيها وفق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠".

وفي برقية مماثلة لولي العهد قال نائب أمير منطقة مكة المكرمة: "أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2020م، التي تبرهن قوة ومكانة اقتصاد بلادنا، وهذا بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود ومتابعة سموكم الكريم الحثيثة لتعزيز مسيرة التنمية وفق الرؤية الطموحة 2030 بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن".

نائب أمير منطقة مكة المكرمة ميزانية الدولة للعام المالي 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمير بدر بن سلطان: الميزانية ستكون دافعاً لمسيرة التنمية فـي كافة المناطق
سبق

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2020.

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية لخادم الحرمين الشريفين: "أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2020م، والتي تأتي امتداداً لميزانيات الخير فـي عهدكم الميمون وتحمل فـي طياتها بشائر النماء والعطاء بفضل الله ثم بتوجيهاتكم حفظكم الله".

وأضاف: "أن هذه الميزانية ستكون بإذن الله دافعاً لمسيرة التنمية فـي كافة مناطق المملكة مما يعزز المكانة الاقتصادية لبلادنا ويُسهم فـي النهوض بكافة جوانب التنمية فيها وفق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠".

وفي برقية مماثلة لولي العهد قال نائب أمير منطقة مكة المكرمة: "أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2020م، التي تبرهن قوة ومكانة اقتصاد بلادنا، وهذا بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود ومتابعة سموكم الكريم الحثيثة لتعزيز مسيرة التنمية وفق الرؤية الطموحة 2030 بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن".

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:05 PM

الأمير بدر بن سلطان: الميزانية ستكون دافعاً لمسيرة التنمية فـي كافة المناطق

نائب أمير مكة هنأ القيادة .. وقال: تأتي امتداداً لميزانيات الخير فـي عهدكم الميمون

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2020.

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية لخادم الحرمين الشريفين: "أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2020م، والتي تأتي امتداداً لميزانيات الخير فـي عهدكم الميمون وتحمل فـي طياتها بشائر النماء والعطاء بفضل الله ثم بتوجيهاتكم حفظكم الله".

وأضاف: "أن هذه الميزانية ستكون بإذن الله دافعاً لمسيرة التنمية فـي كافة مناطق المملكة مما يعزز المكانة الاقتصادية لبلادنا ويُسهم فـي النهوض بكافة جوانب التنمية فيها وفق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠".

وفي برقية مماثلة لولي العهد قال نائب أمير منطقة مكة المكرمة: "أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2020م، التي تبرهن قوة ومكانة اقتصاد بلادنا، وهذا بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود ومتابعة سموكم الكريم الحثيثة لتعزيز مسيرة التنمية وفق الرؤية الطموحة 2030 بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن".

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