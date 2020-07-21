أيادي "سلمان للإغاثة" تواصل عطاياها.. تمور ومياه لـ"صومالي لاند" واليمن

اتفاقية مع المجلس النرويجي للاجئين لتنفيذ مشروع التدخلات العاجلة المنقذة للحياة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بتوزيع 3.150 كرتونًا من التمور على النازحين من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفادت منها 3.150 أسرة نازحة وفقيرة.

كما قام المركز، أمس، بتوزيع 6.975 كرتونًا من التمور على الأسر الأكثر احتياجًا في مديريات: (مأرب، والعبدية، وجبل مراد، ومدغل) بمحافظة مأرب، استفادت منها 6.975 أسرة؛ حيث يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

من ناحية أخرى، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية مع المجلس النرويجي للاجئين؛ لتنفيذ مشروع التدخلات العاجلة المنقذة للحياة بقطاع المياه والإصحاح البيئي المستدام للسكان المتضررين في منطقة صومالي لاند، بقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار أمريكي، يستفيد منها 42.450 فردًا.

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض.

ويهدف المشروع لتنفيذ أنشطة مستدامة بتوفير مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام الشخصي للمستفيدين، والمساهمة في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن استهلاك المياه الملوثة، وتنفيذ أنشطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير المياه للمواشي التي يعتمد عليها اقتصاد السكان بالمناطق المستهدفة، والمساهمة في استقرار السكان بالحد من الهجرة من أجل الحصول على مصادر المياه.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإنسانية المقدمة من قِبَل المملكة؛ ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم.