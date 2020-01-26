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الأردن يرفض أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

"الرزاز":  قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، أن ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض بلاده لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال في تصريحات صحفية: "إن الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة".
وأضاف: لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

عمر الرزاز الأردن الأراضي الفلسطينية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأردن يرفض أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
سبق

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، أن ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض بلاده لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال في تصريحات صحفية: "إن الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة".
وأضاف: لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:34 PM

الأردن يرفض أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

"الرزاز":  قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، أن ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض بلاده لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال في تصريحات صحفية: "إن الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة".
وأضاف: لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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