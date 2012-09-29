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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

وفاة أمير الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله
سبق

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
04:50 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
06:23 PM

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
59
50,438

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

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