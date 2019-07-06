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"البيئة" توقع اتفاق شراكة مع مجلس الجمعيات التعاونية

تتضمن تقديم الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير

وقَّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاق شراكةٍ مع مجلس الجمعيات التعاونية لتقديم الخدمات الاستشارية لها.

وتضمنت الاتفاقية تقديم المجلس الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي للوزارة، إضافة إلى الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط وسياسات خدمات الوزارة المتنوعة في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية.

يأتي ذلك في وقتٍ يحتفل العالم فيه السبت الأول من يوليو في كل عام، باليوم الدولي للتعاونيات، بهدف تسليط الضوء على الدور الريادي للجمعيات والروابط والهيئات والمؤسسات التعاونية، وإسهامها في النهوض الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مساهمتها في تحسين جودة الحياة، وتعدد مصادر الدخل، وإيجاد فرص العمل.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في الاحتفال بهذه المناسبة سنوياً دعماً وتقديراً للجهود التي تبذلها الجمعيات التعاونية الزراعية، إذ تقيم الوزارة حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات غدًا الاثنين، برعايةً من المهندس عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي، وسيتضمّن الحفل تكريم رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان؛ تقديراً وشكراً لدوره في تطوير العمل التعاوني الزراعي بالمملكة.

وكانت المملكة أنشأت في 2008 مجلس الجمعيات التعاونية، ليكون مظلة رسمية لجميع الجمعيات التعاونية المصرح لها والتي سيتم التصريح لها لاحقاً.

يذكر أن نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية بلغت في المملكة حتّى نهاية شهر شوال الماضي 24 في المئة، من إجمالي الجمعيات التعاونية المختلفة الأنشطة والتي بلغ عددها 247 جمعية.

ويتمثّل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للبلاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافّة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"البيئة" توقع اتفاق شراكة مع مجلس الجمعيات التعاونية
سبق

وقَّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاق شراكةٍ مع مجلس الجمعيات التعاونية لتقديم الخدمات الاستشارية لها.

وتضمنت الاتفاقية تقديم المجلس الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي للوزارة، إضافة إلى الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط وسياسات خدمات الوزارة المتنوعة في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية.

يأتي ذلك في وقتٍ يحتفل العالم فيه السبت الأول من يوليو في كل عام، باليوم الدولي للتعاونيات، بهدف تسليط الضوء على الدور الريادي للجمعيات والروابط والهيئات والمؤسسات التعاونية، وإسهامها في النهوض الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مساهمتها في تحسين جودة الحياة، وتعدد مصادر الدخل، وإيجاد فرص العمل.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في الاحتفال بهذه المناسبة سنوياً دعماً وتقديراً للجهود التي تبذلها الجمعيات التعاونية الزراعية، إذ تقيم الوزارة حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات غدًا الاثنين، برعايةً من المهندس عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي، وسيتضمّن الحفل تكريم رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان؛ تقديراً وشكراً لدوره في تطوير العمل التعاوني الزراعي بالمملكة.

وكانت المملكة أنشأت في 2008 مجلس الجمعيات التعاونية، ليكون مظلة رسمية لجميع الجمعيات التعاونية المصرح لها والتي سيتم التصريح لها لاحقاً.

يذكر أن نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية بلغت في المملكة حتّى نهاية شهر شوال الماضي 24 في المئة، من إجمالي الجمعيات التعاونية المختلفة الأنشطة والتي بلغ عددها 247 جمعية.

ويتمثّل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للبلاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافّة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
04:36 PM

"البيئة" توقع اتفاق شراكة مع مجلس الجمعيات التعاونية

تتضمن تقديم الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاق شراكةٍ مع مجلس الجمعيات التعاونية لتقديم الخدمات الاستشارية لها.

وتضمنت الاتفاقية تقديم المجلس الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي للوزارة، إضافة إلى الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط وسياسات خدمات الوزارة المتنوعة في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية.

يأتي ذلك في وقتٍ يحتفل العالم فيه السبت الأول من يوليو في كل عام، باليوم الدولي للتعاونيات، بهدف تسليط الضوء على الدور الريادي للجمعيات والروابط والهيئات والمؤسسات التعاونية، وإسهامها في النهوض الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مساهمتها في تحسين جودة الحياة، وتعدد مصادر الدخل، وإيجاد فرص العمل.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في الاحتفال بهذه المناسبة سنوياً دعماً وتقديراً للجهود التي تبذلها الجمعيات التعاونية الزراعية، إذ تقيم الوزارة حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات غدًا الاثنين، برعايةً من المهندس عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي، وسيتضمّن الحفل تكريم رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان؛ تقديراً وشكراً لدوره في تطوير العمل التعاوني الزراعي بالمملكة.

وكانت المملكة أنشأت في 2008 مجلس الجمعيات التعاونية، ليكون مظلة رسمية لجميع الجمعيات التعاونية المصرح لها والتي سيتم التصريح لها لاحقاً.

يذكر أن نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية بلغت في المملكة حتّى نهاية شهر شوال الماضي 24 في المئة، من إجمالي الجمعيات التعاونية المختلفة الأنشطة والتي بلغ عددها 247 جمعية.

ويتمثّل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للبلاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافّة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي.

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