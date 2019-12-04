النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في قرعة "كوبا أمريكا".. الأرجنتين تصطدم بتشيلي وأوروجواي

تقام في دولتين مختلفتين وبمشاركة منتخبين آسيويين

يخوض منتخبا الأرجنتين وتشيلي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) 2020، والتي ستنطلق يوم 12 يونيو المقبل في بوينوس آيرس، بينما ستستهل كولومبيا، المستضيفة الأخرى للبطولة، مشوارها أمام الإكوادور في بوجوتا في اليوم التالي، وفقاً للقرعة التي أجريت فجر الأربعاء في مدينة كارتاخينا دي إندياس.

وستقام المباراة الافتتاحية بين "التانجو" وتشيلي على ملعب مونومنتال، في بوينوس آيرس، بينما ستلعب كولومبيا أمام جارتها الإكوادور في ملعب الكامبين في بوجوتا.

وستشهد البطولة إقامة 38 مباراة بنفس عدد المنتخبات المشاركة: 10 منتخبات أساسية بقارة أمريكا الجنوبية ومنتخبان مدعوان.

وتمت دعوة قطر مجدداً للمشاركة في كوبا أمريكا، مثلما شاركت في نسخة البرازيل 2019 وسترافقها في العام المقبل أستراليا.

وستستضيف الأرجنتين وكولومبيا مجموعة (المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية)، ومباراتين في ربع النهائي ومباراة في نصف النهائي.

وستلعب كولومبيا مع البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو وقطر في المجموعة الشمالية، بينما تستضيف الأرجنتين المجموعة الجنوبية التي ستضم تشيلي وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا وأستراليا.

وينتظر أن يحسم اللقب في النهائي الذي سيقام على ملعب بارانكيا.

الأرجنتين وتشيلي المباراة الافتتاحية كوبا أمريكا 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في قرعة "كوبا أمريكا".. الأرجنتين تصطدم بتشيلي وأوروجواي
سبق

يخوض منتخبا الأرجنتين وتشيلي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) 2020، والتي ستنطلق يوم 12 يونيو المقبل في بوينوس آيرس، بينما ستستهل كولومبيا، المستضيفة الأخرى للبطولة، مشوارها أمام الإكوادور في بوجوتا في اليوم التالي، وفقاً للقرعة التي أجريت فجر الأربعاء في مدينة كارتاخينا دي إندياس.

وستقام المباراة الافتتاحية بين "التانجو" وتشيلي على ملعب مونومنتال، في بوينوس آيرس، بينما ستلعب كولومبيا أمام جارتها الإكوادور في ملعب الكامبين في بوجوتا.

وستشهد البطولة إقامة 38 مباراة بنفس عدد المنتخبات المشاركة: 10 منتخبات أساسية بقارة أمريكا الجنوبية ومنتخبان مدعوان.

وتمت دعوة قطر مجدداً للمشاركة في كوبا أمريكا، مثلما شاركت في نسخة البرازيل 2019 وسترافقها في العام المقبل أستراليا.

وستستضيف الأرجنتين وكولومبيا مجموعة (المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية)، ومباراتين في ربع النهائي ومباراة في نصف النهائي.

وستلعب كولومبيا مع البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو وقطر في المجموعة الشمالية، بينما تستضيف الأرجنتين المجموعة الجنوبية التي ستضم تشيلي وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا وأستراليا.

وينتظر أن يحسم اللقب في النهائي الذي سيقام على ملعب بارانكيا.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
02:40 PM

في قرعة "كوبا أمريكا".. الأرجنتين تصطدم بتشيلي وأوروجواي

تقام في دولتين مختلفتين وبمشاركة منتخبين آسيويين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
275

يخوض منتخبا الأرجنتين وتشيلي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) 2020، والتي ستنطلق يوم 12 يونيو المقبل في بوينوس آيرس، بينما ستستهل كولومبيا، المستضيفة الأخرى للبطولة، مشوارها أمام الإكوادور في بوجوتا في اليوم التالي، وفقاً للقرعة التي أجريت فجر الأربعاء في مدينة كارتاخينا دي إندياس.

وستقام المباراة الافتتاحية بين "التانجو" وتشيلي على ملعب مونومنتال، في بوينوس آيرس، بينما ستلعب كولومبيا أمام جارتها الإكوادور في ملعب الكامبين في بوجوتا.

وستشهد البطولة إقامة 38 مباراة بنفس عدد المنتخبات المشاركة: 10 منتخبات أساسية بقارة أمريكا الجنوبية ومنتخبان مدعوان.

وتمت دعوة قطر مجدداً للمشاركة في كوبا أمريكا، مثلما شاركت في نسخة البرازيل 2019 وسترافقها في العام المقبل أستراليا.

وستستضيف الأرجنتين وكولومبيا مجموعة (المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية)، ومباراتين في ربع النهائي ومباراة في نصف النهائي.

وستلعب كولومبيا مع البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو وقطر في المجموعة الشمالية، بينما تستضيف الأرجنتين المجموعة الجنوبية التي ستضم تشيلي وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا وأستراليا.

وينتظر أن يحسم اللقب في النهائي الذي سيقام على ملعب بارانكيا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,565
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,891
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,228
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,627

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة