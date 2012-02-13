متحدث الصحة: مستبشرون مع بدء انخفاض منحنى الحالات الحرجة

قال: الإصابة بأوميكرون مرة أخرى تكون أعلى لدى من لم يتلقوا اللقاح

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن المنحنى الوبائي لكورونا في المملكة يسجل انخفاضًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: مستبشرون مع بدء انخفاض منحنى الحالات الحرجة.

وتابع: أكثر من 59 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في المملكة، وأكثر من 23.9 مليون شخص تلقوا جرعتين.

كما أوضح العبد العالي أن الإصابة بمتحور أوميكرون من كورونا مرة أخرى تكون أعلى لدى من لم يتلقوا اللقاح.