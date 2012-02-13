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متحدث الصحة: مستبشرون مع بدء انخفاض منحنى الحالات الحرجة

قال: الإصابة بأوميكرون مرة أخرى تكون أعلى لدى من لم يتلقوا اللقاح

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن المنحنى الوبائي لكورونا في المملكة يسجل انخفاضًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: مستبشرون مع بدء انخفاض منحنى الحالات الحرجة.

وتابع: أكثر من 59 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في المملكة، وأكثر من 23.9 مليون شخص تلقوا جرعتين.

كما أوضح العبد العالي أن الإصابة بمتحور أوميكرون من كورونا مرة أخرى تكون أعلى لدى من لم يتلقوا اللقاح.

وزارة الصحة كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الصحة: مستبشرون مع بدء انخفاض منحنى الحالات الحرجة
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن المنحنى الوبائي لكورونا في المملكة يسجل انخفاضًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: مستبشرون مع بدء انخفاض منحنى الحالات الحرجة.

وتابع: أكثر من 59 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في المملكة، وأكثر من 23.9 مليون شخص تلقوا جرعتين.

كما أوضح العبد العالي أن الإصابة بمتحور أوميكرون من كورونا مرة أخرى تكون أعلى لدى من لم يتلقوا اللقاح.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:01 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:05 PM

متحدث الصحة: مستبشرون مع بدء انخفاض منحنى الحالات الحرجة

قال: الإصابة بأوميكرون مرة أخرى تكون أعلى لدى من لم يتلقوا اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,305

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن المنحنى الوبائي لكورونا في المملكة يسجل انخفاضًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: مستبشرون مع بدء انخفاض منحنى الحالات الحرجة.

وتابع: أكثر من 59 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في المملكة، وأكثر من 23.9 مليون شخص تلقوا جرعتين.

كما أوضح العبد العالي أن الإصابة بمتحور أوميكرون من كورونا مرة أخرى تكون أعلى لدى من لم يتلقوا اللقاح.

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