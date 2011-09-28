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جمعية متقاعدي مكة تحتفل باليوم الوطني التسعين

احتفلت جمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأحد، بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.

جاء ذلك، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الأعضاء والمتقاعدين المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعية، عبر الاتصال المرئي.

فيما حضر عدد محدود في مقر الجمعية الرئيس بالحمراء، مع الالتزام بالاحترازات الصحية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد صالح باهميم، إن "الاحتفال باليوم الوطني، يعد تعبيرًا عما نكنه في نفوسنا من حب وولاء، تجاه وطننا الذي حباه الله الأمن والأمان والخير والعطاء، في ظل قيادتنا الرشيدة أيدها الله، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ حيث أكملا المسيرة التي رسمها الملك عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ وسار على نهجه أبناؤه من بعده، حتى وصلنا إلى ما نحن على من رخاء ونماء".

وأضاف، أن الجمعية تضطلع بدورها في خدمة متقاعدي منطقة مكة المكرمة، من خلال عدد من البرامج والأنشطة الداعمة لهذه الشريحة التي بذلت جهودها في خدمة الوطن، إلى جانب خلق فرص تطوعية للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في سبيل النهوض بالمجتمع.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد نصر الدين هوساوي، أن الجمعية احتفلت باليوم الوطني، للتعبير عن الولاء والحب نحو هذا الوطن المجيد، الذي نعيش في خيراته آمنين مطمئنين بفضل من الله تعالى.

وقال إن الحفل اشتمل على كلمات معبرة تتناول منجزات الوطن، وتعكس المشاعر الصادقة في حبه، إلى جانب قصائد وطنية، وفواصل إنشادية تتغنى بحب الوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية متقاعدي مكة تحتفل باليوم الوطني التسعين
سبق

احتفلت جمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأحد، بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.

جاء ذلك، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الأعضاء والمتقاعدين المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعية، عبر الاتصال المرئي.

فيما حضر عدد محدود في مقر الجمعية الرئيس بالحمراء، مع الالتزام بالاحترازات الصحية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد صالح باهميم، إن "الاحتفال باليوم الوطني، يعد تعبيرًا عما نكنه في نفوسنا من حب وولاء، تجاه وطننا الذي حباه الله الأمن والأمان والخير والعطاء، في ظل قيادتنا الرشيدة أيدها الله، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ حيث أكملا المسيرة التي رسمها الملك عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ وسار على نهجه أبناؤه من بعده، حتى وصلنا إلى ما نحن على من رخاء ونماء".

وأضاف، أن الجمعية تضطلع بدورها في خدمة متقاعدي منطقة مكة المكرمة، من خلال عدد من البرامج والأنشطة الداعمة لهذه الشريحة التي بذلت جهودها في خدمة الوطن، إلى جانب خلق فرص تطوعية للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في سبيل النهوض بالمجتمع.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد نصر الدين هوساوي، أن الجمعية احتفلت باليوم الوطني، للتعبير عن الولاء والحب نحو هذا الوطن المجيد، الذي نعيش في خيراته آمنين مطمئنين بفضل من الله تعالى.

وقال إن الحفل اشتمل على كلمات معبرة تتناول منجزات الوطن، وتعكس المشاعر الصادقة في حبه، إلى جانب قصائد وطنية، وفواصل إنشادية تتغنى بحب الوطن.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
05:20 PM

جمعية متقاعدي مكة تحتفل باليوم الوطني التسعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفلت جمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأحد، بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.

جاء ذلك، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الأعضاء والمتقاعدين المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعية، عبر الاتصال المرئي.

فيما حضر عدد محدود في مقر الجمعية الرئيس بالحمراء، مع الالتزام بالاحترازات الصحية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد صالح باهميم، إن "الاحتفال باليوم الوطني، يعد تعبيرًا عما نكنه في نفوسنا من حب وولاء، تجاه وطننا الذي حباه الله الأمن والأمان والخير والعطاء، في ظل قيادتنا الرشيدة أيدها الله، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ حيث أكملا المسيرة التي رسمها الملك عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ وسار على نهجه أبناؤه من بعده، حتى وصلنا إلى ما نحن على من رخاء ونماء".

وأضاف، أن الجمعية تضطلع بدورها في خدمة متقاعدي منطقة مكة المكرمة، من خلال عدد من البرامج والأنشطة الداعمة لهذه الشريحة التي بذلت جهودها في خدمة الوطن، إلى جانب خلق فرص تطوعية للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في سبيل النهوض بالمجتمع.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد نصر الدين هوساوي، أن الجمعية احتفلت باليوم الوطني، للتعبير عن الولاء والحب نحو هذا الوطن المجيد، الذي نعيش في خيراته آمنين مطمئنين بفضل من الله تعالى.

وقال إن الحفل اشتمل على كلمات معبرة تتناول منجزات الوطن، وتعكس المشاعر الصادقة في حبه، إلى جانب قصائد وطنية، وفواصل إنشادية تتغنى بحب الوطن.

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