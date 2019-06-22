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المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع بالعاصمة العراقية

مصدر بالخارجية يجدد الوقوف مع الأشقاء ضد الإرهاب والتطرف

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومجدداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع بالعاصمة العراقية
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومجدداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
12:38 AM
اخر تعديل
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
01:54 AM

المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع بالعاصمة العراقية

مصدر بالخارجية يجدد الوقوف مع الأشقاء ضد الإرهاب والتطرف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,455

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومجدداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

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