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عبر "تعدين".. إتاحة طلبات الرخص الجديدة بمجمع كسّارات "الصمّان" بالشرقية

فيما تعمل الوزارة على التأكد من التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي حددها النظام

تعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إتاحة طلبات الرخص الجديدة في مجمع كسّارات "الصمّان" في المنطقة الشرقية، وذلك عبر منصة "تعدين" الرقمية، ابتداء من اليوم الخميس 29 يوليو 2021، عبر الرابط "https://t.co/tTixdCDZjT‎".

وتعد منصة "تعدين" إحدى المبادرات التي تهدف إلى دعم المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية، وتعزيز دور الوزارة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين في مواد البناء وخاصة في مادة (البحص)، كما تسهم في المحافظة على البيئة والصحة والسلامة، وضمان تنمية مستدامة للمشاريع المستدامة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمجمّع كسّارات "الصمّان" 315 كم²، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي أكثر من 30 مليون طن من مواد البناء، ويبلغ عدد الرخص السارية 130 رخصة، بينما يبلغ عدد طلبات تجديد الرخص 37 طلباً.

يُشار إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة الطلبات، وإصدار الرخص، بعد التأكد من التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، والتي تشدد على تلبية المستثمرين للمتطلبات البيئية المعتمدة في النظام، والعمل على تحقيق المشروع التعديني للمشاركة المجتمعية الضامنة لاستدامة قطاع التعدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "تعدين".. إتاحة طلبات الرخص الجديدة بمجمع كسّارات "الصمّان" بالشرقية
سبق

تعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إتاحة طلبات الرخص الجديدة في مجمع كسّارات "الصمّان" في المنطقة الشرقية، وذلك عبر منصة "تعدين" الرقمية، ابتداء من اليوم الخميس 29 يوليو 2021، عبر الرابط "https://t.co/tTixdCDZjT‎".

وتعد منصة "تعدين" إحدى المبادرات التي تهدف إلى دعم المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية، وتعزيز دور الوزارة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين في مواد البناء وخاصة في مادة (البحص)، كما تسهم في المحافظة على البيئة والصحة والسلامة، وضمان تنمية مستدامة للمشاريع المستدامة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمجمّع كسّارات "الصمّان" 315 كم²، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي أكثر من 30 مليون طن من مواد البناء، ويبلغ عدد الرخص السارية 130 رخصة، بينما يبلغ عدد طلبات تجديد الرخص 37 طلباً.

يُشار إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة الطلبات، وإصدار الرخص، بعد التأكد من التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، والتي تشدد على تلبية المستثمرين للمتطلبات البيئية المعتمدة في النظام، والعمل على تحقيق المشروع التعديني للمشاركة المجتمعية الضامنة لاستدامة قطاع التعدين.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
01:50 PM

عبر "تعدين".. إتاحة طلبات الرخص الجديدة بمجمع كسّارات "الصمّان" بالشرقية

فيما تعمل الوزارة على التأكد من التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي حددها النظام

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منصور الشلاقي - الرياض
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تعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إتاحة طلبات الرخص الجديدة في مجمع كسّارات "الصمّان" في المنطقة الشرقية، وذلك عبر منصة "تعدين" الرقمية، ابتداء من اليوم الخميس 29 يوليو 2021، عبر الرابط "https://t.co/tTixdCDZjT‎".

وتعد منصة "تعدين" إحدى المبادرات التي تهدف إلى دعم المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية، وتعزيز دور الوزارة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين في مواد البناء وخاصة في مادة (البحص)، كما تسهم في المحافظة على البيئة والصحة والسلامة، وضمان تنمية مستدامة للمشاريع المستدامة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمجمّع كسّارات "الصمّان" 315 كم²، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي أكثر من 30 مليون طن من مواد البناء، ويبلغ عدد الرخص السارية 130 رخصة، بينما يبلغ عدد طلبات تجديد الرخص 37 طلباً.

يُشار إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة الطلبات، وإصدار الرخص، بعد التأكد من التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، والتي تشدد على تلبية المستثمرين للمتطلبات البيئية المعتمدة في النظام، والعمل على تحقيق المشروع التعديني للمشاركة المجتمعية الضامنة لاستدامة قطاع التعدين.

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