البرتغال وألمانيا وفرنسا إلى ثمن نهائي "يورو 2020"

ضمن منافسات المجموعة السادسة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب بوشكاش أرينا في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

أحرز كريستيانو رونالدو هدفي البرتغال في الدقائق 31 و60 من ركلتي جزاء، ليعادل بذلك رقم الإيراني علي دائي القياسي كأكثر من سجل أهدافاً دولية في كرة القدم برصيد 109 أهداف، فيما سجل كريم بنزيما هدفي منتخب فرنسا عند الدقائق 45+2 من ركلة جزاء و48.

وبهذا التعادل، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات متصدراً للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل البرتغال أيضاً بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة خطف المنتخب الألماني تعادلاً ثميناً من ضيفه المجري 2 - 2 في ختام مباريات دور المجموعات، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب (أليانز أرينا).

وتقدمت المجر بهدف مباغت، حمل توقيع آدم شالاي في الدقيقة 11، لكن كاي هافيرتز أحرز هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 66، ولم يهنأ منتخب ألمانيا بهدف التعادل كثيراً ، بعدما سجلت المجر الهدف الثاني عبر أندراس شافير في الدقيقة 68، لكن ليون غوريتسكا أنقذ المنتخب الألماني بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 84، ليحرم المجريين من تحقيق المفاجأة.

بهذه النتيجة رفعت ألمانيا رصيدها إلى أربع نقاط بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن البرتغال، فيما تجمد رصيد المجر عند نقطتين بالمركز الرابع والأخير.