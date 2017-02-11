النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لـ4 سنوات

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي بمحافظة جدة لمدة أربع سنوات برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، وعضوية كل من:

الدكتور ياسربن محمد محروس نائباً للرئيس

الدكتور عمر بن إبراهيم أبو العلا عضواً

الأستاذ خالد بن محمد الشهري عضواً.

الأستاذ طريف بن محمد حلواني عضواً

الأستاذ خالد بن تركي النهاري عضواً

الأستاذ ياسر بن مدني علاقي عضواً

الأستاذ طارق بن عبدالله خليفة عضواً.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إدارة الهيئة العامة للرياضة إدارة النادي الأهلي محافظة جدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لـ4 سنوات
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي بمحافظة جدة لمدة أربع سنوات برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، وعضوية كل من:

الدكتور ياسربن محمد محروس نائباً للرئيس

الدكتور عمر بن إبراهيم أبو العلا عضواً

الأستاذ خالد بن محمد الشهري عضواً.

الأستاذ طريف بن محمد حلواني عضواً

الأستاذ خالد بن تركي النهاري عضواً

الأستاذ ياسر بن مدني علاقي عضواً

الأستاذ طارق بن عبدالله خليفة عضواً.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
04:12 PM

رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لـ4 سنوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,523

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي بمحافظة جدة لمدة أربع سنوات برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، وعضوية كل من:

الدكتور ياسربن محمد محروس نائباً للرئيس

الدكتور عمر بن إبراهيم أبو العلا عضواً

الأستاذ خالد بن محمد الشهري عضواً.

الأستاذ طريف بن محمد حلواني عضواً

الأستاذ خالد بن تركي النهاري عضواً

الأستاذ ياسر بن مدني علاقي عضواً

الأستاذ طارق بن عبدالله خليفة عضواً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,321
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,155
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,630

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة