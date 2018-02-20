بدء المرحلة الثانية من بناء "وقف القرآن في البلد الحرام"

يُصرف ريعه سنويًا على تعليم كتاب الله وتدبره ونشره

أعلن معهد الإمام الشاطبي للقرآن وعلومه بجدة، عن بدء المرحلة الثانية من بناء "وقف القرآن في البلد الحرام"، والذي يُصرف ريعه سنويًا على تعليم القرآن الكريم وتدبره ونشره من خلال عمل مؤسسي.

تجاوز عدد المستفيدين من برامجه وأنشطته التعليمة أكثر من 30 ألف مستفيد من 59 دولة حول العالم.

وأفاد المشرف العام على معهد الإمام الشاطبي، الدكتور نوح الشهري، أنه: "بشراء أرض الوقف وتملكها واستخراج تصاريح البناء، تم بحمد الله، الانتهاء من المرحلة الأولى من مراحل تشييد الوقف، وبدأنا الآن في المرحلة الثانية وهي مرحلة البناء".

وأضاف الدكتور "الشهري" أن "المعهد يهدف إلى تأهيل الكفاءات المتخصصة في مجال تعليم القرآن الكريم، وإحياء سنة الإقراء، وتخريج المجازين بالسند المتصل إلى الرسول ـ ‪صلى الله عليه وسلم ـ وتصميم المناهج المتخصصة وتطويرها، وإعداد الدراسات والأبحاث لتطوير تعليم القرآن الكريم".

وتابع: من إنجازاته الرائدة في هذا المجال إتمام طباعة مشروع "موسوعة التفسير المأثور" والتي عمل طيلة العشر سنوات الماضية وطبعت في 24 مجلدًا، وتُعدُّ أكبر جامع لأحاديث وآثار التفسير عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والسلف الصالح، ويسعى المعهد لإعادة طباعتها بدعم من أهل الخير.

وثمّن المشرف العام، مشاركة أهل الخير لدعم الوقف من خلال المساهمة فيه، مما يدعم خطط المعهد، الذي يطمح إلى ترجمة رسالته بأن يكون مؤسسة أكاديمية تعنى بتأهيل القائمين على تعليم القرآن الكريم وتطوير أساليبه ومناهجه من خلال تقنيات حديثة وشراكات استراتيجية.

يذكر أن معهد الإمام الشاطبي للقرآن وعلومه بجدة أنشئ عام 1409هـ، وخلال الثلاثين سنة أصبح معينًا وموردًا مهمًا لدارسي القرآن ومتعلميه من داخل المملكة وخارجها، مما يسهم في صناعة معلم القرآن علميًا ومهاريًا.