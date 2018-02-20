النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء المرحلة الثانية من بناء "وقف القرآن في البلد الحرام"

يُصرف ريعه سنويًا على تعليم كتاب الله وتدبره ونشره

أعلن معهد الإمام الشاطبي للقرآن وعلومه بجدة، عن بدء المرحلة الثانية من بناء "وقف القرآن في البلد الحرام"، والذي يُصرف ريعه سنويًا على تعليم القرآن الكريم وتدبره ونشره من خلال عمل مؤسسي.

تجاوز عدد المستفيدين من برامجه وأنشطته التعليمة أكثر من 30 ألف مستفيد من 59 دولة حول العالم.

وأفاد المشرف العام على معهد الإمام الشاطبي، الدكتور نوح الشهري، أنه: "بشراء أرض الوقف وتملكها واستخراج تصاريح البناء، تم بحمد الله، الانتهاء من المرحلة الأولى من مراحل تشييد الوقف، وبدأنا الآن في المرحلة الثانية وهي مرحلة البناء".

وأضاف الدكتور "الشهري" أن "المعهد يهدف إلى تأهيل الكفاءات المتخصصة في مجال تعليم القرآن الكريم، وإحياء سنة الإقراء، وتخريج المجازين بالسند المتصل إلى الرسول ـ ‪صلى الله عليه وسلم ـ وتصميم المناهج المتخصصة وتطويرها، وإعداد الدراسات والأبحاث لتطوير تعليم القرآن الكريم".

وتابع: من إنجازاته الرائدة في هذا المجال إتمام طباعة مشروع "موسوعة التفسير المأثور" والتي عمل طيلة العشر سنوات الماضية وطبعت في 24 مجلدًا، وتُعدُّ أكبر جامع لأحاديث وآثار التفسير عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والسلف الصالح، ويسعى المعهد لإعادة طباعتها بدعم من أهل الخير.

وثمّن المشرف العام، مشاركة أهل الخير لدعم الوقف من خلال المساهمة فيه، مما يدعم خطط المعهد، الذي يطمح إلى ترجمة رسالته بأن يكون مؤسسة أكاديمية تعنى بتأهيل القائمين على تعليم القرآن الكريم وتطوير أساليبه ومناهجه من خلال تقنيات حديثة وشراكات استراتيجية.

يذكر أن معهد الإمام الشاطبي للقرآن وعلومه بجدة أنشئ عام 1409هـ، وخلال الثلاثين سنة أصبح معينًا وموردًا مهمًا لدارسي القرآن ومتعلميه من داخل المملكة وخارجها، مما يسهم في صناعة معلم القرآن علميًا ومهاريًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء المرحلة الثانية من بناء "وقف القرآن في البلد الحرام"
سبق

أعلن معهد الإمام الشاطبي للقرآن وعلومه بجدة، عن بدء المرحلة الثانية من بناء "وقف القرآن في البلد الحرام"، والذي يُصرف ريعه سنويًا على تعليم القرآن الكريم وتدبره ونشره من خلال عمل مؤسسي.

تجاوز عدد المستفيدين من برامجه وأنشطته التعليمة أكثر من 30 ألف مستفيد من 59 دولة حول العالم.

وأفاد المشرف العام على معهد الإمام الشاطبي، الدكتور نوح الشهري، أنه: "بشراء أرض الوقف وتملكها واستخراج تصاريح البناء، تم بحمد الله، الانتهاء من المرحلة الأولى من مراحل تشييد الوقف، وبدأنا الآن في المرحلة الثانية وهي مرحلة البناء".

وأضاف الدكتور "الشهري" أن "المعهد يهدف إلى تأهيل الكفاءات المتخصصة في مجال تعليم القرآن الكريم، وإحياء سنة الإقراء، وتخريج المجازين بالسند المتصل إلى الرسول ـ ‪صلى الله عليه وسلم ـ وتصميم المناهج المتخصصة وتطويرها، وإعداد الدراسات والأبحاث لتطوير تعليم القرآن الكريم".

وتابع: من إنجازاته الرائدة في هذا المجال إتمام طباعة مشروع "موسوعة التفسير المأثور" والتي عمل طيلة العشر سنوات الماضية وطبعت في 24 مجلدًا، وتُعدُّ أكبر جامع لأحاديث وآثار التفسير عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والسلف الصالح، ويسعى المعهد لإعادة طباعتها بدعم من أهل الخير.

وثمّن المشرف العام، مشاركة أهل الخير لدعم الوقف من خلال المساهمة فيه، مما يدعم خطط المعهد، الذي يطمح إلى ترجمة رسالته بأن يكون مؤسسة أكاديمية تعنى بتأهيل القائمين على تعليم القرآن الكريم وتطوير أساليبه ومناهجه من خلال تقنيات حديثة وشراكات استراتيجية.

يذكر أن معهد الإمام الشاطبي للقرآن وعلومه بجدة أنشئ عام 1409هـ، وخلال الثلاثين سنة أصبح معينًا وموردًا مهمًا لدارسي القرآن ومتعلميه من داخل المملكة وخارجها، مما يسهم في صناعة معلم القرآن علميًا ومهاريًا.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
06:09 PM

بدء المرحلة الثانية من بناء "وقف القرآن في البلد الحرام"

يُصرف ريعه سنويًا على تعليم كتاب الله وتدبره ونشره

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
3,926

أعلن معهد الإمام الشاطبي للقرآن وعلومه بجدة، عن بدء المرحلة الثانية من بناء "وقف القرآن في البلد الحرام"، والذي يُصرف ريعه سنويًا على تعليم القرآن الكريم وتدبره ونشره من خلال عمل مؤسسي.

تجاوز عدد المستفيدين من برامجه وأنشطته التعليمة أكثر من 30 ألف مستفيد من 59 دولة حول العالم.

وأفاد المشرف العام على معهد الإمام الشاطبي، الدكتور نوح الشهري، أنه: "بشراء أرض الوقف وتملكها واستخراج تصاريح البناء، تم بحمد الله، الانتهاء من المرحلة الأولى من مراحل تشييد الوقف، وبدأنا الآن في المرحلة الثانية وهي مرحلة البناء".

وأضاف الدكتور "الشهري" أن "المعهد يهدف إلى تأهيل الكفاءات المتخصصة في مجال تعليم القرآن الكريم، وإحياء سنة الإقراء، وتخريج المجازين بالسند المتصل إلى الرسول ـ ‪صلى الله عليه وسلم ـ وتصميم المناهج المتخصصة وتطويرها، وإعداد الدراسات والأبحاث لتطوير تعليم القرآن الكريم".

وتابع: من إنجازاته الرائدة في هذا المجال إتمام طباعة مشروع "موسوعة التفسير المأثور" والتي عمل طيلة العشر سنوات الماضية وطبعت في 24 مجلدًا، وتُعدُّ أكبر جامع لأحاديث وآثار التفسير عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والسلف الصالح، ويسعى المعهد لإعادة طباعتها بدعم من أهل الخير.

وثمّن المشرف العام، مشاركة أهل الخير لدعم الوقف من خلال المساهمة فيه، مما يدعم خطط المعهد، الذي يطمح إلى ترجمة رسالته بأن يكون مؤسسة أكاديمية تعنى بتأهيل القائمين على تعليم القرآن الكريم وتطوير أساليبه ومناهجه من خلال تقنيات حديثة وشراكات استراتيجية.

يذكر أن معهد الإمام الشاطبي للقرآن وعلومه بجدة أنشئ عام 1409هـ، وخلال الثلاثين سنة أصبح معينًا وموردًا مهمًا لدارسي القرآن ومتعلميه من داخل المملكة وخارجها، مما يسهم في صناعة معلم القرآن علميًا ومهاريًا.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة