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مدير جامعة جازان يدشن مركز المعلومات والبوابة المطورة

لتقليل التكاليف التشغيلية وتمكين المستفيدين من سهولة إنهاء الإجراءات

دشن مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عددًا من الخدمات والمشاريع لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، تَضَمّنت تدشين مركز المعلومات "الداتا سنتر"، الذي يُعَد أكبر مركز معلومات بمنطقة جازان.

ودشن الدكتور القحطاني بوابة الجامعة الإلكترونية بشكلها الجديد الذي يعكس تطلعات المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وإداريين.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن إنشاء المركز يهدف لترشيد الاستهلاك ويعزز من كفاءة الإنفاق وتقليل التكاليف التشغيلية، ويضم مركزًا لمراقبة التشغيل.

وأكد "غاشم" أن البوابة المحدثة للجامعة تُعد إضافة مميزة كونها ستسهل وصول الباحثين للموقع، إضافة لانعكاس العديد من الخدمات الإلكترونية عليها، وتمكين المستفيدين من سهولة إنهاء الإجراءات.

وتم تدشين قاعة الاتصال المرئي والمسموع المرتبطة بالهواتف الشبكية في الجامعة، وأوضح الدكتور إبراهيم غاشم، أن الخدمات الإلكترونية والتقنية التي تم تدشينها تُعَد نقلة تطويرية للجامعة، وتُواكب رؤية المملكة التي تهتم بتعزيز وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات، ووجّه "غاشم" شُكره لمدير الجامعة لدعمه واهتمامه بالمبادرات والمشاريع التقنية في الجامعة وتزويدها بأفضل التجهيزات وأحدثها.

جامعة جازان مدير جامعة جازان جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير جامعة جازان يدشن مركز المعلومات والبوابة المطورة
سبق

دشن مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عددًا من الخدمات والمشاريع لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، تَضَمّنت تدشين مركز المعلومات "الداتا سنتر"، الذي يُعَد أكبر مركز معلومات بمنطقة جازان.

ودشن الدكتور القحطاني بوابة الجامعة الإلكترونية بشكلها الجديد الذي يعكس تطلعات المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وإداريين.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن إنشاء المركز يهدف لترشيد الاستهلاك ويعزز من كفاءة الإنفاق وتقليل التكاليف التشغيلية، ويضم مركزًا لمراقبة التشغيل.

وأكد "غاشم" أن البوابة المحدثة للجامعة تُعد إضافة مميزة كونها ستسهل وصول الباحثين للموقع، إضافة لانعكاس العديد من الخدمات الإلكترونية عليها، وتمكين المستفيدين من سهولة إنهاء الإجراءات.

وتم تدشين قاعة الاتصال المرئي والمسموع المرتبطة بالهواتف الشبكية في الجامعة، وأوضح الدكتور إبراهيم غاشم، أن الخدمات الإلكترونية والتقنية التي تم تدشينها تُعَد نقلة تطويرية للجامعة، وتُواكب رؤية المملكة التي تهتم بتعزيز وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات، ووجّه "غاشم" شُكره لمدير الجامعة لدعمه واهتمامه بالمبادرات والمشاريع التقنية في الجامعة وتزويدها بأفضل التجهيزات وأحدثها.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
11:25 AM

مدير جامعة جازان يدشن مركز المعلومات والبوابة المطورة

لتقليل التكاليف التشغيلية وتمكين المستفيدين من سهولة إنهاء الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عددًا من الخدمات والمشاريع لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، تَضَمّنت تدشين مركز المعلومات "الداتا سنتر"، الذي يُعَد أكبر مركز معلومات بمنطقة جازان.

ودشن الدكتور القحطاني بوابة الجامعة الإلكترونية بشكلها الجديد الذي يعكس تطلعات المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وإداريين.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن إنشاء المركز يهدف لترشيد الاستهلاك ويعزز من كفاءة الإنفاق وتقليل التكاليف التشغيلية، ويضم مركزًا لمراقبة التشغيل.

وأكد "غاشم" أن البوابة المحدثة للجامعة تُعد إضافة مميزة كونها ستسهل وصول الباحثين للموقع، إضافة لانعكاس العديد من الخدمات الإلكترونية عليها، وتمكين المستفيدين من سهولة إنهاء الإجراءات.

وتم تدشين قاعة الاتصال المرئي والمسموع المرتبطة بالهواتف الشبكية في الجامعة، وأوضح الدكتور إبراهيم غاشم، أن الخدمات الإلكترونية والتقنية التي تم تدشينها تُعَد نقلة تطويرية للجامعة، وتُواكب رؤية المملكة التي تهتم بتعزيز وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات، ووجّه "غاشم" شُكره لمدير الجامعة لدعمه واهتمامه بالمبادرات والمشاريع التقنية في الجامعة وتزويدها بأفضل التجهيزات وأحدثها.

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