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جدة .. رصد مخالفات "لبس الكمامة" و"التباعد الجسدي" في الواجهة البحرية

أثناء جولة ميدانية لمتابعة مخالفي الاحترازات الوقائية

نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية في الواجهة البحرية بكورنيش جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في الشوارع والطرقات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتركزت في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية، وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في لبس الكمامات والتباعد الجسدي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة .. رصد مخالفات "لبس الكمامة" و"التباعد الجسدي" في الواجهة البحرية
سبق

نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية في الواجهة البحرية بكورنيش جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في الشوارع والطرقات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتركزت في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية، وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في لبس الكمامات والتباعد الجسدي.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
11:10 PM

جدة .. رصد مخالفات "لبس الكمامة" و"التباعد الجسدي" في الواجهة البحرية

أثناء جولة ميدانية لمتابعة مخالفي الاحترازات الوقائية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,956

نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية في الواجهة البحرية بكورنيش جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في الشوارع والطرقات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتركزت في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية، وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في لبس الكمامات والتباعد الجسدي.

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