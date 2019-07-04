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فيديو صادم.. شاهد ما فعله فيل بفتاة حاولت التقاط صورة له

في إحدى حدائق الحيوان في زامبيا.. تعالى صراخ جميع الحاضرين

في إحدى حدائق الحيوان بزامبيا، وقفت مجموعة من السياح الأمريكيين تلاعب فيلاً إفريقياً وتلتقط له الصور من وراء حاجز، لكن الفيل فاجأ الجميع بما فعله بعد ذلك.

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية شريط فيديو للواقعة، ويظهر الأمريكيون وهم يضحكون بينما يمد الفيل الإفريقي خرطومه عبر الحاجز، عله يحظى ببعض الطعام أو لمسة حانية.

وكان من بين السياح فتاة تحمل هاتفاً وتضعه أمامها محاولة التقاط صور للفيل، وفي تلك اللحظة ثنى الفيل خرطومه إلى الخلف وإلى أسفل، وفجأة رفعه بسرعة وقوة ضارباً الهاتف ووجه الفتاة.

وتقول الصحيفة: إن الضربة كانت قوية حتى إن الفتاة تراجعت بقوة إلى الخلف، ولم يحمِها من السقوط إلا ذراعي شاب كان يقف خلفها، بينما تعالى صراخ الجميع.

أما الفيل فيبدو أنه كان مهتماً بالهاتف، حيث أرسل خرطومه إلى الأرض ناحية الهاتف محاولاً التقاطه، لكن الشخص الذي كان يلتقط الفيديو أسرع بالتقاط الهاتف.

جدير بالذكر أن طول الفيل الإفريقي يبلغ نحو مترين ونصف المتر، ويزن ما بين اثنين إلى ستة أطنان.

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فيديو صادم.. شاهد ما فعله فيل بفتاة حاولت التقاط صورة له
سبق

في إحدى حدائق الحيوان بزامبيا، وقفت مجموعة من السياح الأمريكيين تلاعب فيلاً إفريقياً وتلتقط له الصور من وراء حاجز، لكن الفيل فاجأ الجميع بما فعله بعد ذلك.

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية شريط فيديو للواقعة، ويظهر الأمريكيون وهم يضحكون بينما يمد الفيل الإفريقي خرطومه عبر الحاجز، عله يحظى ببعض الطعام أو لمسة حانية.

وكان من بين السياح فتاة تحمل هاتفاً وتضعه أمامها محاولة التقاط صور للفيل، وفي تلك اللحظة ثنى الفيل خرطومه إلى الخلف وإلى أسفل، وفجأة رفعه بسرعة وقوة ضارباً الهاتف ووجه الفتاة.

وتقول الصحيفة: إن الضربة كانت قوية حتى إن الفتاة تراجعت بقوة إلى الخلف، ولم يحمِها من السقوط إلا ذراعي شاب كان يقف خلفها، بينما تعالى صراخ الجميع.

أما الفيل فيبدو أنه كان مهتماً بالهاتف، حيث أرسل خرطومه إلى الأرض ناحية الهاتف محاولاً التقاطه، لكن الشخص الذي كان يلتقط الفيديو أسرع بالتقاط الهاتف.

جدير بالذكر أن طول الفيل الإفريقي يبلغ نحو مترين ونصف المتر، ويزن ما بين اثنين إلى ستة أطنان.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:43 AM

فيديو صادم.. شاهد ما فعله فيل بفتاة حاولت التقاط صورة له

في إحدى حدائق الحيوان في زامبيا.. تعالى صراخ جميع الحاضرين

A A A
أيمن حسن - الرياض
13
36,329

في إحدى حدائق الحيوان بزامبيا، وقفت مجموعة من السياح الأمريكيين تلاعب فيلاً إفريقياً وتلتقط له الصور من وراء حاجز، لكن الفيل فاجأ الجميع بما فعله بعد ذلك.

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية شريط فيديو للواقعة، ويظهر الأمريكيون وهم يضحكون بينما يمد الفيل الإفريقي خرطومه عبر الحاجز، عله يحظى ببعض الطعام أو لمسة حانية.

وكان من بين السياح فتاة تحمل هاتفاً وتضعه أمامها محاولة التقاط صور للفيل، وفي تلك اللحظة ثنى الفيل خرطومه إلى الخلف وإلى أسفل، وفجأة رفعه بسرعة وقوة ضارباً الهاتف ووجه الفتاة.

وتقول الصحيفة: إن الضربة كانت قوية حتى إن الفتاة تراجعت بقوة إلى الخلف، ولم يحمِها من السقوط إلا ذراعي شاب كان يقف خلفها، بينما تعالى صراخ الجميع.

أما الفيل فيبدو أنه كان مهتماً بالهاتف، حيث أرسل خرطومه إلى الأرض ناحية الهاتف محاولاً التقاطه، لكن الشخص الذي كان يلتقط الفيديو أسرع بالتقاط الهاتف.

جدير بالذكر أن طول الفيل الإفريقي يبلغ نحو مترين ونصف المتر، ويزن ما بين اثنين إلى ستة أطنان.

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