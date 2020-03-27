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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

بوابتك السحرية للإصابة بـ"كورونا".. احذر "السجائر الإلكترونية"

شعبيتها تجعل الوضع أسوأ بين الشباب والمراهقين.. "عالية المخاطر"

حذرت بيانات حديثة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من أن الشباب قد يصبحون أكثر تأثرًا بفيروس كورونا المستجد، مما كان يعتقد في البداية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي: إن المرضى الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا يشكلون أكثر من ثلث جميع الحالات المصابة بـ"كوفيد- 19"؛ مضيفًا أن واحدًا من كل خمسة من هؤلاء المرضى يحتاجون دخول المستشفى.

وما يزال العلماء يبحثون عن السبب الذي يفسر بالضبط لماذا يمرض بعض الشباب بشدة بـ"كورونا"، وفي المقابل يرجح بعض الخبراء أن شعبية السجائر الإلكترونية يمكن أن تجعل الوضع أسوأ بين الشباب؛ حيث يدخن في الولايات المتحدة واحد من بين كل أربعة مراهقين السجائر الإلكترونية.

وتشهد أمريكا سجالًا كبيرًا بشأن السجائر الإلكترونية، التي ظهرت قبل حوالى عقد من الزمن وأصبحت في السنوات الأخيرة من المنتجات المحببة لدى الشباب؛ حيث يعتقد خبراء الصحة أن مدخني السجائر يواجهون تداعيات وأعراضًا أكثر خطورة لفيروس كورونا المستجد مقارنة مع المرضى غير المدخنين.

وفي هذا الصدد، قال طبيب بجامعة كولومبيا، الدكتور ألوك باتيل: إن مدخني السجائر الإلكترونية يضعون أنفسهم ضمن "شريحة عالية المخاطر" لمرض كورونا المستجد؛ لا سيما وأن "التدخين الإلكتروني" يسبب تلف الرئة.

وأضاف: "كما أن العديد من منتجات السجائر الإلكترونية تحتوي على كميات هائلة من النيكوتين، والتي تؤدي إلى تداعيات سلبية؛ خصوصًا على مستوى الجهاز المناعي والقلب والأوعية الدموية".

السجائر الإلكترونية فيروس كورونا الجديد

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بوابتك السحرية للإصابة بـ"كورونا".. احذر "السجائر الإلكترونية"
سبق

حذرت بيانات حديثة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من أن الشباب قد يصبحون أكثر تأثرًا بفيروس كورونا المستجد، مما كان يعتقد في البداية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي: إن المرضى الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا يشكلون أكثر من ثلث جميع الحالات المصابة بـ"كوفيد- 19"؛ مضيفًا أن واحدًا من كل خمسة من هؤلاء المرضى يحتاجون دخول المستشفى.

وما يزال العلماء يبحثون عن السبب الذي يفسر بالضبط لماذا يمرض بعض الشباب بشدة بـ"كورونا"، وفي المقابل يرجح بعض الخبراء أن شعبية السجائر الإلكترونية يمكن أن تجعل الوضع أسوأ بين الشباب؛ حيث يدخن في الولايات المتحدة واحد من بين كل أربعة مراهقين السجائر الإلكترونية.

وتشهد أمريكا سجالًا كبيرًا بشأن السجائر الإلكترونية، التي ظهرت قبل حوالى عقد من الزمن وأصبحت في السنوات الأخيرة من المنتجات المحببة لدى الشباب؛ حيث يعتقد خبراء الصحة أن مدخني السجائر يواجهون تداعيات وأعراضًا أكثر خطورة لفيروس كورونا المستجد مقارنة مع المرضى غير المدخنين.

وفي هذا الصدد، قال طبيب بجامعة كولومبيا، الدكتور ألوك باتيل: إن مدخني السجائر الإلكترونية يضعون أنفسهم ضمن "شريحة عالية المخاطر" لمرض كورونا المستجد؛ لا سيما وأن "التدخين الإلكتروني" يسبب تلف الرئة.

وأضاف: "كما أن العديد من منتجات السجائر الإلكترونية تحتوي على كميات هائلة من النيكوتين، والتي تؤدي إلى تداعيات سلبية؛ خصوصًا على مستوى الجهاز المناعي والقلب والأوعية الدموية".

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
06:50 PM

بوابتك السحرية للإصابة بـ"كورونا".. احذر "السجائر الإلكترونية"

شعبيتها تجعل الوضع أسوأ بين الشباب والمراهقين.. "عالية المخاطر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت بيانات حديثة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من أن الشباب قد يصبحون أكثر تأثرًا بفيروس كورونا المستجد، مما كان يعتقد في البداية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي: إن المرضى الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا يشكلون أكثر من ثلث جميع الحالات المصابة بـ"كوفيد- 19"؛ مضيفًا أن واحدًا من كل خمسة من هؤلاء المرضى يحتاجون دخول المستشفى.

وما يزال العلماء يبحثون عن السبب الذي يفسر بالضبط لماذا يمرض بعض الشباب بشدة بـ"كورونا"، وفي المقابل يرجح بعض الخبراء أن شعبية السجائر الإلكترونية يمكن أن تجعل الوضع أسوأ بين الشباب؛ حيث يدخن في الولايات المتحدة واحد من بين كل أربعة مراهقين السجائر الإلكترونية.

وتشهد أمريكا سجالًا كبيرًا بشأن السجائر الإلكترونية، التي ظهرت قبل حوالى عقد من الزمن وأصبحت في السنوات الأخيرة من المنتجات المحببة لدى الشباب؛ حيث يعتقد خبراء الصحة أن مدخني السجائر يواجهون تداعيات وأعراضًا أكثر خطورة لفيروس كورونا المستجد مقارنة مع المرضى غير المدخنين.

وفي هذا الصدد، قال طبيب بجامعة كولومبيا، الدكتور ألوك باتيل: إن مدخني السجائر الإلكترونية يضعون أنفسهم ضمن "شريحة عالية المخاطر" لمرض كورونا المستجد؛ لا سيما وأن "التدخين الإلكتروني" يسبب تلف الرئة.

وأضاف: "كما أن العديد من منتجات السجائر الإلكترونية تحتوي على كميات هائلة من النيكوتين، والتي تؤدي إلى تداعيات سلبية؛ خصوصًا على مستوى الجهاز المناعي والقلب والأوعية الدموية".

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