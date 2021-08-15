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"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

خلال أسبوع.. منطقة الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع بـ"7350"

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22158) مخالفة، وذلك للفترة من 29/ 12/ 1442هـ حتى 6/ 1/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7350)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3329)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2486)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1951)، ومنطقة القصيم بـ(1883)، ومنطقة حائل بـ(1608)، ومنطقة الجوف بـ(1360)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(735)، ومنطقة تبوك بـ(468)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة عسير بـ(281)، ومنطقة جازان بـ(280)، ومنطقة نجران بـ(77).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22158) مخالفة، وذلك للفترة من 29/ 12/ 1442هـ حتى 6/ 1/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7350)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3329)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2486)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1951)، ومنطقة القصيم بـ(1883)، ومنطقة حائل بـ(1608)، ومنطقة الجوف بـ(1360)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(735)، ومنطقة تبوك بـ(468)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة عسير بـ(281)، ومنطقة جازان بـ(280)، ومنطقة نجران بـ(77).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
04:31 PM

"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

خلال أسبوع.. منطقة الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع بـ"7350"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22158) مخالفة، وذلك للفترة من 29/ 12/ 1442هـ حتى 6/ 1/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7350)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3329)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2486)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1951)، ومنطقة القصيم بـ(1883)، ومنطقة حائل بـ(1608)، ومنطقة الجوف بـ(1360)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(735)، ومنطقة تبوك بـ(468)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة عسير بـ(281)، ومنطقة جازان بـ(280)، ومنطقة نجران بـ(77).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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