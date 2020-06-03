النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا في جازان.. وعدد الحالات النشطة يصل إلى 176

بلغ إجمالي حالات الإصابة 1086 والتعافي 905 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، مؤكدة تعافي حالات جديدة.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ34 موزعة على 10 محافظات.

وقالت: "بلغ إجمالي حالات الإصابة 1086 والتعافي 905 حالات، وتبلغ الحالات النشطة حاليًا 176 حالة وخمس وفيات".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا في جازان.. وعدد الحالات النشطة يصل إلى 176
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، مؤكدة تعافي حالات جديدة.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ34 موزعة على 10 محافظات.

وقالت: "بلغ إجمالي حالات الإصابة 1086 والتعافي 905 حالات، وتبلغ الحالات النشطة حاليًا 176 حالة وخمس وفيات".

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
07:55 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:30 PM

تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا في جازان.. وعدد الحالات النشطة يصل إلى 176

بلغ إجمالي حالات الإصابة 1086 والتعافي 905 حالات

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
5,265

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، مؤكدة تعافي حالات جديدة.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ34 موزعة على 10 محافظات.

وقالت: "بلغ إجمالي حالات الإصابة 1086 والتعافي 905 حالات، وتبلغ الحالات النشطة حاليًا 176 حالة وخمس وفيات".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,808
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,182
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,867

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة