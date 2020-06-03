تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا في جازان.. وعدد الحالات النشطة يصل إلى 176
بلغ إجمالي حالات الإصابة 1086 والتعافي 905 حالات
أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، مؤكدة تعافي حالات جديدة.
وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ34 موزعة على 10 محافظات.
وقالت: "بلغ إجمالي حالات الإصابة 1086 والتعافي 905 حالات، وتبلغ الحالات النشطة حاليًا 176 حالة وخمس وفيات".
فيروس كورونا الجديد
تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا في جازان.. وعدد الحالات النشطة يصل إلى 176
محمد المواسي
سبق
2020-06-03
أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، مؤكدة تعافي حالات جديدة.
وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ34 موزعة على 10 محافظات.
وقالت: "بلغ إجمالي حالات الإصابة 1086 والتعافي 905 حالات، وتبلغ الحالات النشطة حاليًا 176 حالة وخمس وفيات".
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
07:55 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:30 PM
تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا في جازان.. وعدد الحالات النشطة يصل إلى 176
بلغ إجمالي حالات الإصابة 1086 والتعافي 905 حالات
أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، مؤكدة تعافي حالات جديدة.
وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ34 موزعة على 10 محافظات.
وقالت: "بلغ إجمالي حالات الإصابة 1086 والتعافي 905 حالات، وتبلغ الحالات النشطة حاليًا 176 حالة وخمس وفيات".