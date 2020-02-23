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"غوث" تُكَرِّم أعضاءها المميزين في مجال التوعية والتدريب

احتفلت بأول كتاب عربي بلغة برايل في الإسعافات الأولية

كرّمت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، أمس، عددًا من منسوبيها المميزين في مجال التوعية والتدريب.

وكان من ضمن المدربين المكرَّمين: سلطان الحارثي، وماجد الحمدان، ومحمد أبو حمود، وعبدالله الكرشمي.

واحتفلت بعضوها المميز حميد بن أحمد المالكي (المدير السابق للجمعية)، بمناسبة إصداره لأول كتاب عربي للمكفوفين بلغة برايل في الإسعافات الأولية، بحضور قيادات الجمعية سليمان الربيع ومنصور العاطفي.

جمعية غوث للتوعية والإنقاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غوث" تُكَرِّم أعضاءها المميزين في مجال التوعية والتدريب
سبق

كرّمت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، أمس، عددًا من منسوبيها المميزين في مجال التوعية والتدريب.

وكان من ضمن المدربين المكرَّمين: سلطان الحارثي، وماجد الحمدان، ومحمد أبو حمود، وعبدالله الكرشمي.

واحتفلت بعضوها المميز حميد بن أحمد المالكي (المدير السابق للجمعية)، بمناسبة إصداره لأول كتاب عربي للمكفوفين بلغة برايل في الإسعافات الأولية، بحضور قيادات الجمعية سليمان الربيع ومنصور العاطفي.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:49 AM
اخر تعديل
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
10:55 AM

"غوث" تُكَرِّم أعضاءها المميزين في مجال التوعية والتدريب

احتفلت بأول كتاب عربي بلغة برايل في الإسعافات الأولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّمت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، أمس، عددًا من منسوبيها المميزين في مجال التوعية والتدريب.

وكان من ضمن المدربين المكرَّمين: سلطان الحارثي، وماجد الحمدان، ومحمد أبو حمود، وعبدالله الكرشمي.

واحتفلت بعضوها المميز حميد بن أحمد المالكي (المدير السابق للجمعية)، بمناسبة إصداره لأول كتاب عربي للمكفوفين بلغة برايل في الإسعافات الأولية، بحضور قيادات الجمعية سليمان الربيع ومنصور العاطفي.

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