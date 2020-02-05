النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الملحق الثقافي في الصين: إجلاء 99٪ من المبتعثين ومرافقيهم البالغ عددهم 422 شخصًا

قال إن مَن تبقَّى نسبة ضئيلة منقطعون عن الدراسة وليس لهم تواصل مع السفارة

قدَّم الملحق الثقافي السعودي في الصين، الدكتور فهد الشريف، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين - حفظهما الله - لما يوليانه من اهتمام وحرص على سلامة المواطنين، سواء داخل السعودية أو خارجها، ومنهم الطلاب والطالبات الدارسون في الصين.

وفي التفاصيل، قال بعد نجاح إجلاء (10) طلاب سعوديين، يقطنون مقاطعة (ووهان) المغلقة من قِبل السلطات الصحية الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة: إن المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم تم منحهم تذاكر عودة للمملكة حفاظًا على سلامتهم. مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية ممثلة بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بكين.

وأشار "الشريف" إلى أن وزارة التعليم، بمتابعة شخصية من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لا تألو جهدًا في العناية بأبنائها المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص أينما كانوا، ومهما كانت الظروف؛ والدليل هو سرعة الوصول إلى الطلاب، وإجلاء 99٪ منهم ومرافقيهم، البالغ عددهم (422) بعد تشكيل فريق عمل داخل الملحقية، يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة؛ إذ تولت السفارة السعودية مشكورة إجلاء جميع الرعايا السعوديين.

وأضاف الشريف: مَن تبقى مِن الطلاب السعوديين نسبة ضئيلة، منقطعون عن الدراسة منذ سنوات عدة، وليس لهم تواصل مع الملحقية، ولا مع السفارة. لافتًا إلى أن الأزمة الحالية في الصين وافقت فترة إجازة الشتاء للطلاب والطالبات، وأيضًا إجازة رأس السنة الصينية؛ إذ إن أغلب السعوديين وأسرهم خارج الصين هذه الأيام.

وكان المقام السامي الكريم منذ بدء أزمة انتشار وباء كورونا في الصين قد وجّه وزارة الخارجية بتشكيل فرق طوارئ مشتركة لمتابعة الرعايا السعوديين في الصين، بمن فيهم الطلاب المبتعثون. ويرأس فرق العمل السفير السعودي في الصين تركي الماضي، وعضوية القناصل العامين في هونج كونج وغوانزو والملحق الثقافي في الصين.

الصين الملحق الثقافي السعودي في الصين فهد الشريف فيروس كورونا الجديد إجلاء المبتعثين السعوديين ومرافقيهم في الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الملحق الثقافي في الصين: إجلاء 99٪ من المبتعثين ومرافقيهم البالغ عددهم 422 شخصًا
سبق

قدَّم الملحق الثقافي السعودي في الصين، الدكتور فهد الشريف، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين - حفظهما الله - لما يوليانه من اهتمام وحرص على سلامة المواطنين، سواء داخل السعودية أو خارجها، ومنهم الطلاب والطالبات الدارسون في الصين.

وفي التفاصيل، قال بعد نجاح إجلاء (10) طلاب سعوديين، يقطنون مقاطعة (ووهان) المغلقة من قِبل السلطات الصحية الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة: إن المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم تم منحهم تذاكر عودة للمملكة حفاظًا على سلامتهم. مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية ممثلة بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بكين.

وأشار "الشريف" إلى أن وزارة التعليم، بمتابعة شخصية من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لا تألو جهدًا في العناية بأبنائها المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص أينما كانوا، ومهما كانت الظروف؛ والدليل هو سرعة الوصول إلى الطلاب، وإجلاء 99٪ منهم ومرافقيهم، البالغ عددهم (422) بعد تشكيل فريق عمل داخل الملحقية، يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة؛ إذ تولت السفارة السعودية مشكورة إجلاء جميع الرعايا السعوديين.

وأضاف الشريف: مَن تبقى مِن الطلاب السعوديين نسبة ضئيلة، منقطعون عن الدراسة منذ سنوات عدة، وليس لهم تواصل مع الملحقية، ولا مع السفارة. لافتًا إلى أن الأزمة الحالية في الصين وافقت فترة إجازة الشتاء للطلاب والطالبات، وأيضًا إجازة رأس السنة الصينية؛ إذ إن أغلب السعوديين وأسرهم خارج الصين هذه الأيام.

وكان المقام السامي الكريم منذ بدء أزمة انتشار وباء كورونا في الصين قد وجّه وزارة الخارجية بتشكيل فرق طوارئ مشتركة لمتابعة الرعايا السعوديين في الصين، بمن فيهم الطلاب المبتعثون. ويرأس فرق العمل السفير السعودي في الصين تركي الماضي، وعضوية القناصل العامين في هونج كونج وغوانزو والملحق الثقافي في الصين.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
12:25 AM

الملحق الثقافي في الصين: إجلاء 99٪ من المبتعثين ومرافقيهم البالغ عددهم 422 شخصًا

قال إن مَن تبقَّى نسبة ضئيلة منقطعون عن الدراسة وليس لهم تواصل مع السفارة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,713

قدَّم الملحق الثقافي السعودي في الصين، الدكتور فهد الشريف، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين - حفظهما الله - لما يوليانه من اهتمام وحرص على سلامة المواطنين، سواء داخل السعودية أو خارجها، ومنهم الطلاب والطالبات الدارسون في الصين.

وفي التفاصيل، قال بعد نجاح إجلاء (10) طلاب سعوديين، يقطنون مقاطعة (ووهان) المغلقة من قِبل السلطات الصحية الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة: إن المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم تم منحهم تذاكر عودة للمملكة حفاظًا على سلامتهم. مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية ممثلة بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بكين.

وأشار "الشريف" إلى أن وزارة التعليم، بمتابعة شخصية من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لا تألو جهدًا في العناية بأبنائها المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص أينما كانوا، ومهما كانت الظروف؛ والدليل هو سرعة الوصول إلى الطلاب، وإجلاء 99٪ منهم ومرافقيهم، البالغ عددهم (422) بعد تشكيل فريق عمل داخل الملحقية، يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة؛ إذ تولت السفارة السعودية مشكورة إجلاء جميع الرعايا السعوديين.

وأضاف الشريف: مَن تبقى مِن الطلاب السعوديين نسبة ضئيلة، منقطعون عن الدراسة منذ سنوات عدة، وليس لهم تواصل مع الملحقية، ولا مع السفارة. لافتًا إلى أن الأزمة الحالية في الصين وافقت فترة إجازة الشتاء للطلاب والطالبات، وأيضًا إجازة رأس السنة الصينية؛ إذ إن أغلب السعوديين وأسرهم خارج الصين هذه الأيام.

وكان المقام السامي الكريم منذ بدء أزمة انتشار وباء كورونا في الصين قد وجّه وزارة الخارجية بتشكيل فرق طوارئ مشتركة لمتابعة الرعايا السعوديين في الصين، بمن فيهم الطلاب المبتعثون. ويرأس فرق العمل السفير السعودي في الصين تركي الماضي، وعضوية القناصل العامين في هونج كونج وغوانزو والملحق الثقافي في الصين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,333
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,890
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,462

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة