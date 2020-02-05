الملحق الثقافي في الصين: إجلاء 99٪ من المبتعثين ومرافقيهم البالغ عددهم 422 شخصًا

قال إن مَن تبقَّى نسبة ضئيلة منقطعون عن الدراسة وليس لهم تواصل مع السفارة

قدَّم الملحق الثقافي السعودي في الصين، الدكتور فهد الشريف، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين - حفظهما الله - لما يوليانه من اهتمام وحرص على سلامة المواطنين، سواء داخل السعودية أو خارجها، ومنهم الطلاب والطالبات الدارسون في الصين.

وفي التفاصيل، قال بعد نجاح إجلاء (10) طلاب سعوديين، يقطنون مقاطعة (ووهان) المغلقة من قِبل السلطات الصحية الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة: إن المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم تم منحهم تذاكر عودة للمملكة حفاظًا على سلامتهم. مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية ممثلة بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بكين.

وأشار "الشريف" إلى أن وزارة التعليم، بمتابعة شخصية من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لا تألو جهدًا في العناية بأبنائها المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص أينما كانوا، ومهما كانت الظروف؛ والدليل هو سرعة الوصول إلى الطلاب، وإجلاء 99٪ منهم ومرافقيهم، البالغ عددهم (422) بعد تشكيل فريق عمل داخل الملحقية، يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة؛ إذ تولت السفارة السعودية مشكورة إجلاء جميع الرعايا السعوديين.

وأضاف الشريف: مَن تبقى مِن الطلاب السعوديين نسبة ضئيلة، منقطعون عن الدراسة منذ سنوات عدة، وليس لهم تواصل مع الملحقية، ولا مع السفارة. لافتًا إلى أن الأزمة الحالية في الصين وافقت فترة إجازة الشتاء للطلاب والطالبات، وأيضًا إجازة رأس السنة الصينية؛ إذ إن أغلب السعوديين وأسرهم خارج الصين هذه الأيام.

وكان المقام السامي الكريم منذ بدء أزمة انتشار وباء كورونا في الصين قد وجّه وزارة الخارجية بتشكيل فرق طوارئ مشتركة لمتابعة الرعايا السعوديين في الصين، بمن فيهم الطلاب المبتعثون. ويرأس فرق العمل السفير السعودي في الصين تركي الماضي، وعضوية القناصل العامين في هونج كونج وغوانزو والملحق الثقافي في الصين.