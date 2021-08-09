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"الخنبشي" رئيسًا تنفيذيًّا لشركة "العليا القابضة"

ذات رأس مال 600 مليون ريال ولديها عدة مشاريع

أعلنت شركة العليا القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين عدنان الخنبشي رئيسًا تنفيذيًّا للشركة؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ 8/ 8/ ٢٠٢١م، وقبول استقالة نايف بن سعيدان من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من نفس التاريخ.

جدير بالذكر أن عدنان الخنبشي حائز على شهادة الماجستير في التسويق من الجامعة الأمريكية في لندن، وحاصل على عدة دورات متخصصة وعامة، وشَغَل عدة مناصب قيادية في عدد من الشركات آخرها في شركة أراسكو كنائب للرئيس.

كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير لنايف بن سعيدان على جهوده التي قدّمها للشركة طوال فترة عمله، ومتمنين التوفيق والسداد لعدنان الخنبشي في مهامه ومسؤولياته الجديدة.

يُذكر أن شركة العليا القابضة رأس مالها ٦٠٠ مليون ريال، وهي إحدى شركات إبراهيم بن محمد بن سعيدان، ولديها الكثير من المشاريع التي سيتم إطلاقها قريبًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الخنبشي" رئيسًا تنفيذيًّا لشركة "العليا القابضة"
سبق

أعلنت شركة العليا القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين عدنان الخنبشي رئيسًا تنفيذيًّا للشركة؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ 8/ 8/ ٢٠٢١م، وقبول استقالة نايف بن سعيدان من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من نفس التاريخ.

جدير بالذكر أن عدنان الخنبشي حائز على شهادة الماجستير في التسويق من الجامعة الأمريكية في لندن، وحاصل على عدة دورات متخصصة وعامة، وشَغَل عدة مناصب قيادية في عدد من الشركات آخرها في شركة أراسكو كنائب للرئيس.

كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير لنايف بن سعيدان على جهوده التي قدّمها للشركة طوال فترة عمله، ومتمنين التوفيق والسداد لعدنان الخنبشي في مهامه ومسؤولياته الجديدة.

يُذكر أن شركة العليا القابضة رأس مالها ٦٠٠ مليون ريال، وهي إحدى شركات إبراهيم بن محمد بن سعيدان، ولديها الكثير من المشاريع التي سيتم إطلاقها قريبًا.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
01:53 PM

"الخنبشي" رئيسًا تنفيذيًّا لشركة "العليا القابضة"

ذات رأس مال 600 مليون ريال ولديها عدة مشاريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة العليا القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين عدنان الخنبشي رئيسًا تنفيذيًّا للشركة؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ 8/ 8/ ٢٠٢١م، وقبول استقالة نايف بن سعيدان من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من نفس التاريخ.

جدير بالذكر أن عدنان الخنبشي حائز على شهادة الماجستير في التسويق من الجامعة الأمريكية في لندن، وحاصل على عدة دورات متخصصة وعامة، وشَغَل عدة مناصب قيادية في عدد من الشركات آخرها في شركة أراسكو كنائب للرئيس.

كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير لنايف بن سعيدان على جهوده التي قدّمها للشركة طوال فترة عمله، ومتمنين التوفيق والسداد لعدنان الخنبشي في مهامه ومسؤولياته الجديدة.

يُذكر أن شركة العليا القابضة رأس مالها ٦٠٠ مليون ريال، وهي إحدى شركات إبراهيم بن محمد بن سعيدان، ولديها الكثير من المشاريع التي سيتم إطلاقها قريبًا.

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