حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 34
إجمالي الدفعات 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقه
أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 34.
وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:
ecs.page.link/NKWGY
وكان إجمالي الدفعات قد بلغ 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 33 لشهر أغسطس.
حساب المواطن
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 34
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-01
أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 34.
وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:
ecs.page.link/NKWGY
وكان إجمالي الدفعات قد بلغ 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 33 لشهر أغسطس.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
11:26 AM
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 34
إجمالي الدفعات 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقه
أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 34.
وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:
ecs.page.link/NKWGY
وكان إجمالي الدفعات قد بلغ 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 33 لشهر أغسطس.