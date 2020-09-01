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حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 34

إجمالي الدفعات 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقه

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 34.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

‪ecs.page.link/NKWGY

وكان إجمالي الدفعات قد بلغ 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 33 لشهر أغسطس.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 34
سبق

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 34.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

‪ecs.page.link/NKWGY

وكان إجمالي الدفعات قد بلغ 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 33 لشهر أغسطس.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
11:26 AM

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 34

إجمالي الدفعات 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,928

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 34.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

‪ecs.page.link/NKWGY

وكان إجمالي الدفعات قد بلغ 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 33 لشهر أغسطس.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,397
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
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