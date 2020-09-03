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"الصحة": تسجيل 833 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1454 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يصيب رئيس الوزراء التركي السابق

وعكة صحية كشفت حالته

كشف رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، اليوم (الخميس)، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "يلدريم" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ذهبت مع زوجتي إلى مستشفى مدينة أنقرة بسبب وعكة صحية، وبعد الفحص ظهرت نتيجة اختبار كورونا إيجابية"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر أن وضعه الصحي جيد، وأن الأطباء سمحوا ببقائه في المنزل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يصيب رئيس الوزراء التركي السابق
سبق

كشف رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، اليوم (الخميس)، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "يلدريم" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ذهبت مع زوجتي إلى مستشفى مدينة أنقرة بسبب وعكة صحية، وبعد الفحص ظهرت نتيجة اختبار كورونا إيجابية"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر أن وضعه الصحي جيد، وأن الأطباء سمحوا ببقائه في المنزل.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
03:22 PM

"كورونا" يصيب رئيس الوزراء التركي السابق

وعكة صحية كشفت حالته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، اليوم (الخميس)، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "يلدريم" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ذهبت مع زوجتي إلى مستشفى مدينة أنقرة بسبب وعكة صحية، وبعد الفحص ظهرت نتيجة اختبار كورونا إيجابية"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر أن وضعه الصحي جيد، وأن الأطباء سمحوا ببقائه في المنزل.

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