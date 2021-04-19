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أمير ‫جازان يستعرض مع قائد الحرس الوطني بالمنطقة أبرز المهام والواجبات

خلال استقباله "ابن ربيعان" بمكتبه بمناسبة تعيينه

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، قائد قوة الحرس الوطني بالمنطقة العقيد نايف بن هداج بن ربيعان بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الحرس الوطني بمنطقة جازان.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل القوة والمهام والواجبات المناطة بها وفق الآليات والخطط المعدة بالتنسيق مع كل القطاعات العسكرية بالمنطقة.

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أمير ‫جازان يستعرض مع قائد الحرس الوطني بالمنطقة أبرز المهام والواجبات
سبق

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، قائد قوة الحرس الوطني بالمنطقة العقيد نايف بن هداج بن ربيعان بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الحرس الوطني بمنطقة جازان.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل القوة والمهام والواجبات المناطة بها وفق الآليات والخطط المعدة بالتنسيق مع كل القطاعات العسكرية بالمنطقة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
03:53 PM

أمير ‫جازان يستعرض مع قائد الحرس الوطني بالمنطقة أبرز المهام والواجبات

خلال استقباله "ابن ربيعان" بمكتبه بمناسبة تعيينه

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هادي العصيمي - جازان
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استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، قائد قوة الحرس الوطني بالمنطقة العقيد نايف بن هداج بن ربيعان بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الحرس الوطني بمنطقة جازان.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل القوة والمهام والواجبات المناطة بها وفق الآليات والخطط المعدة بالتنسيق مع كل القطاعات العسكرية بالمنطقة.

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