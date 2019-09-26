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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب إندونيسيا

لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة سيرام الواقعة بإقليم مالوكو الإندونيسي.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، أن مركز الزلزال على عُمق 60 كيلومترًا، وعلى بُعد 8 كيلومترات من منطقة كايراتو في سيرام.
وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا متكررًا؛ بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ؛ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.
ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب إندونيسيا
سبق

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة سيرام الواقعة بإقليم مالوكو الإندونيسي.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، أن مركز الزلزال على عُمق 60 كيلومترًا، وعلى بُعد 8 كيلومترات من منطقة كايراتو في سيرام.
وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا متكررًا؛ بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ؛ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.
ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
08:35 AM

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب إندونيسيا

لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة سيرام الواقعة بإقليم مالوكو الإندونيسي.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، أن مركز الزلزال على عُمق 60 كيلومترًا، وعلى بُعد 8 كيلومترات من منطقة كايراتو في سيرام.
وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا متكررًا؛ بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ؛ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.
ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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