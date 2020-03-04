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"العواد": يجب أن يكون هناك برامج لتأهيل الأحداث وتطبيق عقوبات بديلة

أكد الحرص على توفير محامٍ للنزلاء

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أهمية وجود محامٍ للنزيل لمراجعة إجراءات قضيته ومساعدته قانونيًّا، كما شدد على ضرورة تطبيق نظام الأحداث، والأخذ بجميع ما ورد فيه من نصوص تؤكد على حقوق الحدث وتسهم في تأهيله.

جاء ذلك خلال زيارة اليوم لدار الملاحظة الاجتماعية بمدينة الرياض، اطلع خلالها على أوضاع أماكن إيواء النزلاء، والخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة لهم.

ونوّه إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومستوى الخدمات التي تقدمها، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز برامج التأهيل والتدريب للنزلاء، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع، وعلى أهمية توسيع الاعتماد على العقوبات البديلة، كإحدى وسائل الإصلاح والتقويم، بالإضافة إلى تكريس اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية بالنسبة للمتهمين، بما يضمن عدم اللجوء إلى التوقيف أو السجن إلا في أضيق الحدود.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس هيئة حقوق الإنسان، مرافق الدار، والتقى بالمسؤولين في تلك المرافق واستمع منهم عن الخدمات المقدمة لنزلاء الدار.

رئيس هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد": يجب أن يكون هناك برامج لتأهيل الأحداث وتطبيق عقوبات بديلة
سبق

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أهمية وجود محامٍ للنزيل لمراجعة إجراءات قضيته ومساعدته قانونيًّا، كما شدد على ضرورة تطبيق نظام الأحداث، والأخذ بجميع ما ورد فيه من نصوص تؤكد على حقوق الحدث وتسهم في تأهيله.

جاء ذلك خلال زيارة اليوم لدار الملاحظة الاجتماعية بمدينة الرياض، اطلع خلالها على أوضاع أماكن إيواء النزلاء، والخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة لهم.

ونوّه إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومستوى الخدمات التي تقدمها، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز برامج التأهيل والتدريب للنزلاء، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع، وعلى أهمية توسيع الاعتماد على العقوبات البديلة، كإحدى وسائل الإصلاح والتقويم، بالإضافة إلى تكريس اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية بالنسبة للمتهمين، بما يضمن عدم اللجوء إلى التوقيف أو السجن إلا في أضيق الحدود.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس هيئة حقوق الإنسان، مرافق الدار، والتقى بالمسؤولين في تلك المرافق واستمع منهم عن الخدمات المقدمة لنزلاء الدار.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
06:44 PM

"العواد": يجب أن يكون هناك برامج لتأهيل الأحداث وتطبيق عقوبات بديلة

أكد الحرص على توفير محامٍ للنزلاء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
983

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أهمية وجود محامٍ للنزيل لمراجعة إجراءات قضيته ومساعدته قانونيًّا، كما شدد على ضرورة تطبيق نظام الأحداث، والأخذ بجميع ما ورد فيه من نصوص تؤكد على حقوق الحدث وتسهم في تأهيله.

جاء ذلك خلال زيارة اليوم لدار الملاحظة الاجتماعية بمدينة الرياض، اطلع خلالها على أوضاع أماكن إيواء النزلاء، والخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة لهم.

ونوّه إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومستوى الخدمات التي تقدمها، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز برامج التأهيل والتدريب للنزلاء، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع، وعلى أهمية توسيع الاعتماد على العقوبات البديلة، كإحدى وسائل الإصلاح والتقويم، بالإضافة إلى تكريس اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية بالنسبة للمتهمين، بما يضمن عدم اللجوء إلى التوقيف أو السجن إلا في أضيق الحدود.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس هيئة حقوق الإنسان، مرافق الدار، والتقى بالمسؤولين في تلك المرافق واستمع منهم عن الخدمات المقدمة لنزلاء الدار.

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