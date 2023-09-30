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"هنقرستيشن" تدعو مندوبي التوصيل السعوديين للاستفادة من مبادرة هيئة الاتصالات وبنك التنمية الاجتماعية

نعمان: تفتح المجال واسعاً أمام الشباب السعودي للتفكير الجاد في الانضمام لهذه المهنة

ثمّنت شركة التوصيل السريع "هنقرستيشن" مبادرة تمويل مندوبي التوصيل السعوديين التي أطلقتها هيئة الاتصالات مؤخرًا بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بهدف دعم مندوبي التوصيل السعوديين في تطبيقات التوصيل المختلفة.
وقال "أسعد نعمان" الرئيس التنفيذي لشركة "هنقرستيشن" إن مبادرة هيئة الاتصالات بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية تفتح المجال واسعاً أمام الشباب السعودي للتفكير الجاد في الانضمام لمهنة "مندوب توصيل"، داعيًا جميع مندوبي التوصيل السعوديين المسجلين في تطبيقات التوصيل المختلفة العاملة في القطاع إلى الاستفادة من تلك المبادرة الوطنية.
وشكر "نعمان" جهود الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية على مبادرتهم الوطنية في دعم مندوبي التوصيل السعوديين المستمر، مشيراً إلى أن المبادرة عامل مهم في تمكين المندوبين الحاليين، ومحفّز واعد لاستقطاب المواطنين السعوديين، وتعزيز حضورهم في قطاع التوصيل بصفة عامة.
وأكد "نعمان" أن قطاع التوصيل في المملكة ما زال قادراً على استيعاب آلاف الشباب السعودي الباحث عن عمل دائم أو بشكل جزئي وحر، وأن شركة "هنقرستيشن" أبوابها مفتوحة دائماً لكل السعوديين الراغبين في العمل بصفة "مندوب توصيل" وذلك من خلال التقديم عبر القنوات التوظيف المعتمدة على موقع الشركة في خدمة "ذيبان".
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون بنك التنمية الاجتماعية أعلنت الاثنين الماضي عن برنامج دعم وتوطين مهنة مندوبي التوصيل في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والذي من خلاله يتم تمويل مندوبي التوصيل السعوديين لتمكينهم من امتلاك سيارة خاصة أو تقديم دعم نقدي لهم للاستفادة بالعمل في تطبيقات التوصيل؛ وذلك بهدف زيادة عدد المندوبين السعوديين ورفع نسبة التوطين في القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يستهدف كافة المواطنين من الجنسين، خصوصًا العاطلين عن العمل، ومن لا تشملهم قنوات التمويل التقليدية، بالإضافة إلى الراغبين في زيادة دخلهم الشهري، حيث يتيح هذا البرنامج الاستفادة من تمويل ميسر يمكن المستهدفين من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.
كما أوضحت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من برامج التمويل، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، بجانب الحصول على وثيقة العمل الحر وألا يتجاوز مدة التمويل 40 شهراً للتمويل النقدي و60 شهراً لتمويل السيارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هنقرستيشن" تدعو مندوبي التوصيل السعوديين للاستفادة من مبادرة هيئة الاتصالات وبنك التنمية الاجتماعية
سبق

ثمّنت شركة التوصيل السريع "هنقرستيشن" مبادرة تمويل مندوبي التوصيل السعوديين التي أطلقتها هيئة الاتصالات مؤخرًا بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بهدف دعم مندوبي التوصيل السعوديين في تطبيقات التوصيل المختلفة.
وقال "أسعد نعمان" الرئيس التنفيذي لشركة "هنقرستيشن" إن مبادرة هيئة الاتصالات بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية تفتح المجال واسعاً أمام الشباب السعودي للتفكير الجاد في الانضمام لمهنة "مندوب توصيل"، داعيًا جميع مندوبي التوصيل السعوديين المسجلين في تطبيقات التوصيل المختلفة العاملة في القطاع إلى الاستفادة من تلك المبادرة الوطنية.
وشكر "نعمان" جهود الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية على مبادرتهم الوطنية في دعم مندوبي التوصيل السعوديين المستمر، مشيراً إلى أن المبادرة عامل مهم في تمكين المندوبين الحاليين، ومحفّز واعد لاستقطاب المواطنين السعوديين، وتعزيز حضورهم في قطاع التوصيل بصفة عامة.
وأكد "نعمان" أن قطاع التوصيل في المملكة ما زال قادراً على استيعاب آلاف الشباب السعودي الباحث عن عمل دائم أو بشكل جزئي وحر، وأن شركة "هنقرستيشن" أبوابها مفتوحة دائماً لكل السعوديين الراغبين في العمل بصفة "مندوب توصيل" وذلك من خلال التقديم عبر القنوات التوظيف المعتمدة على موقع الشركة في خدمة "ذيبان".
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون بنك التنمية الاجتماعية أعلنت الاثنين الماضي عن برنامج دعم وتوطين مهنة مندوبي التوصيل في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والذي من خلاله يتم تمويل مندوبي التوصيل السعوديين لتمكينهم من امتلاك سيارة خاصة أو تقديم دعم نقدي لهم للاستفادة بالعمل في تطبيقات التوصيل؛ وذلك بهدف زيادة عدد المندوبين السعوديين ورفع نسبة التوطين في القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يستهدف كافة المواطنين من الجنسين، خصوصًا العاطلين عن العمل، ومن لا تشملهم قنوات التمويل التقليدية، بالإضافة إلى الراغبين في زيادة دخلهم الشهري، حيث يتيح هذا البرنامج الاستفادة من تمويل ميسر يمكن المستهدفين من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.
كما أوضحت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من برامج التمويل، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، بجانب الحصول على وثيقة العمل الحر وألا يتجاوز مدة التمويل 40 شهراً للتمويل النقدي و60 شهراً لتمويل السيارات.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
02:17 PM

"هنقرستيشن" تدعو مندوبي التوصيل السعوديين للاستفادة من مبادرة هيئة الاتصالات وبنك التنمية الاجتماعية

نعمان: تفتح المجال واسعاً أمام الشباب السعودي للتفكير الجاد في الانضمام لهذه المهنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّنت شركة التوصيل السريع "هنقرستيشن" مبادرة تمويل مندوبي التوصيل السعوديين التي أطلقتها هيئة الاتصالات مؤخرًا بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بهدف دعم مندوبي التوصيل السعوديين في تطبيقات التوصيل المختلفة.
وقال "أسعد نعمان" الرئيس التنفيذي لشركة "هنقرستيشن" إن مبادرة هيئة الاتصالات بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية تفتح المجال واسعاً أمام الشباب السعودي للتفكير الجاد في الانضمام لمهنة "مندوب توصيل"، داعيًا جميع مندوبي التوصيل السعوديين المسجلين في تطبيقات التوصيل المختلفة العاملة في القطاع إلى الاستفادة من تلك المبادرة الوطنية.
وشكر "نعمان" جهود الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية على مبادرتهم الوطنية في دعم مندوبي التوصيل السعوديين المستمر، مشيراً إلى أن المبادرة عامل مهم في تمكين المندوبين الحاليين، ومحفّز واعد لاستقطاب المواطنين السعوديين، وتعزيز حضورهم في قطاع التوصيل بصفة عامة.
وأكد "نعمان" أن قطاع التوصيل في المملكة ما زال قادراً على استيعاب آلاف الشباب السعودي الباحث عن عمل دائم أو بشكل جزئي وحر، وأن شركة "هنقرستيشن" أبوابها مفتوحة دائماً لكل السعوديين الراغبين في العمل بصفة "مندوب توصيل" وذلك من خلال التقديم عبر القنوات التوظيف المعتمدة على موقع الشركة في خدمة "ذيبان".
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون بنك التنمية الاجتماعية أعلنت الاثنين الماضي عن برنامج دعم وتوطين مهنة مندوبي التوصيل في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والذي من خلاله يتم تمويل مندوبي التوصيل السعوديين لتمكينهم من امتلاك سيارة خاصة أو تقديم دعم نقدي لهم للاستفادة بالعمل في تطبيقات التوصيل؛ وذلك بهدف زيادة عدد المندوبين السعوديين ورفع نسبة التوطين في القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يستهدف كافة المواطنين من الجنسين، خصوصًا العاطلين عن العمل، ومن لا تشملهم قنوات التمويل التقليدية، بالإضافة إلى الراغبين في زيادة دخلهم الشهري، حيث يتيح هذا البرنامج الاستفادة من تمويل ميسر يمكن المستهدفين من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.
كما أوضحت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من برامج التمويل، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، بجانب الحصول على وثيقة العمل الحر وألا يتجاوز مدة التمويل 40 شهراً للتمويل النقدي و60 شهراً لتمويل السيارات.

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