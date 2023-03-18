"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة ضللت المستهلكين بعرض منتجات غذائية تحمل علامة تجارية مقلدة

شهرت وزارة التجارة بصاحب شركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام العلامات التجارية بحيازة وعرض منتجات غذائية (فول مدمس) تحمل علامة تجارية مقلدة بهدف المتاجرة وهو ما يعد إيهاماً وتضليلاً للمستهلكين.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي للمنشآت التي تعرض منتجات مقلدة أو مغشوشة وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.