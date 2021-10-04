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الغرامة والسجن.. تعرَّف على عقوبات المخالفين لتطبيق الحجر الصحي المنزلي

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر أن يُطبَّق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في السعودية.

وأشارت "الداخلية" إلى أنه يُشترط أن يُجرَى فحص خلال (48) ساعة بعد القدوم إلى السعودية بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة، ويثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتنتهي فترة الحجر بصدور نتيجة فحص سلبية.

فيما يُستثنى من شرط الفحص مَن يقل عمره عن (8) أعوام، وتنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي له بمضي (48) ساعة من قدومه إلى السعودية.

وأفادت "الداخلية" بأنه في حال مخالفة تلك الاشتراطات فإنه تُطبَّق العقوبات المقررة حيال مخالفة تعليمات الحجر الصحي. وتتضمن تلك العقوبات غرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تُضاعَف العقوبة الموقَّعة في المرة السابقة.

أما في حال كانت المخالفة قد صدرت عن أحد الأفراد غير السعوديين فيتم معاقبته بالإبعاد عن السعودية، ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المتَّخذة في حقه.

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الغرامة والسجن.. تعرَّف على عقوبات المخالفين لتطبيق الحجر الصحي المنزلي
سبق

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر أن يُطبَّق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في السعودية.

وأشارت "الداخلية" إلى أنه يُشترط أن يُجرَى فحص خلال (48) ساعة بعد القدوم إلى السعودية بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة، ويثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتنتهي فترة الحجر بصدور نتيجة فحص سلبية.

فيما يُستثنى من شرط الفحص مَن يقل عمره عن (8) أعوام، وتنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي له بمضي (48) ساعة من قدومه إلى السعودية.

وأفادت "الداخلية" بأنه في حال مخالفة تلك الاشتراطات فإنه تُطبَّق العقوبات المقررة حيال مخالفة تعليمات الحجر الصحي. وتتضمن تلك العقوبات غرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تُضاعَف العقوبة الموقَّعة في المرة السابقة.

أما في حال كانت المخالفة قد صدرت عن أحد الأفراد غير السعوديين فيتم معاقبته بالإبعاد عن السعودية، ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المتَّخذة في حقه.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
09:50 PM

الغرامة والسجن.. تعرَّف على عقوبات المخالفين لتطبيق الحجر الصحي المنزلي

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ياسر نجدي - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر أن يُطبَّق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في السعودية.

وأشارت "الداخلية" إلى أنه يُشترط أن يُجرَى فحص خلال (48) ساعة بعد القدوم إلى السعودية بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة، ويثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتنتهي فترة الحجر بصدور نتيجة فحص سلبية.

فيما يُستثنى من شرط الفحص مَن يقل عمره عن (8) أعوام، وتنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي له بمضي (48) ساعة من قدومه إلى السعودية.

وأفادت "الداخلية" بأنه في حال مخالفة تلك الاشتراطات فإنه تُطبَّق العقوبات المقررة حيال مخالفة تعليمات الحجر الصحي. وتتضمن تلك العقوبات غرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تُضاعَف العقوبة الموقَّعة في المرة السابقة.

أما في حال كانت المخالفة قد صدرت عن أحد الأفراد غير السعوديين فيتم معاقبته بالإبعاد عن السعودية، ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المتَّخذة في حقه.

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