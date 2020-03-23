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من داخل غرفة العمليات.."أمير الباحة " يتابع الالتزام بالحظر ويطلع على تقرير لجنة الأزمات

أكد ارتياحه للخطوات الاحترازية أثناء جولته الشخصية على بعض شوارع المنطقة

تابع أمير الباحة مساء اليوم مع غرفة العمليات سير تطبيق إجراءات الحظر، وطالب الجميع بالتعاون مع رجال الأمن، والتقيد بتعليمات الدولة الرامية لمصلحة المواطن والمقيم.

كما اطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على تقرير مفصل عن أعمال لجنة الكوارث والأزمات التي أمر سموه بإنشائها مؤخرًا في سبيل التصدي لفيروس كورونا.

وقدم مدير شرطه المنطقة، اللواء وليد الحربي رئيس اللجنة الأمنية، بحضور وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري، وعدد من أعضاء اللجنة، شرحًا عما اتخذته اللجنة من خطوات وأعمال في سبيل التصدي والوقاية من الوباء وفقًا لتعليمات القيادة الرشيدة.

فيما طمأن "الحربي" سموه على الجهود المبذولة ميدانيًّا، ومدى تعاون الجميع، ومستوى التنسيق بين مختلف الجهات.. مقدرًا لسمو أمير المنطقة متابعته المتواصلة مع الأعضاء كافة.

وعبَّر أمير الباحة عن شكره وامتنانه للجهود كافة، مؤكدًا ارتياحه لما لاحظه من خطوات احترازية على أرض الواقع أثناء جولته الشخصية على بعض نواحي المنطقة، وطالب الجميع ببذل المزيد في هذه الظروف الحساسة، سائلاً الله أن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء.

الباحة أمير الباحة حظر التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من داخل غرفة العمليات.."أمير الباحة " يتابع الالتزام بالحظر ويطلع على تقرير لجنة الأزمات
سبق

تابع أمير الباحة مساء اليوم مع غرفة العمليات سير تطبيق إجراءات الحظر، وطالب الجميع بالتعاون مع رجال الأمن، والتقيد بتعليمات الدولة الرامية لمصلحة المواطن والمقيم.

كما اطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على تقرير مفصل عن أعمال لجنة الكوارث والأزمات التي أمر سموه بإنشائها مؤخرًا في سبيل التصدي لفيروس كورونا.

وقدم مدير شرطه المنطقة، اللواء وليد الحربي رئيس اللجنة الأمنية، بحضور وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري، وعدد من أعضاء اللجنة، شرحًا عما اتخذته اللجنة من خطوات وأعمال في سبيل التصدي والوقاية من الوباء وفقًا لتعليمات القيادة الرشيدة.

فيما طمأن "الحربي" سموه على الجهود المبذولة ميدانيًّا، ومدى تعاون الجميع، ومستوى التنسيق بين مختلف الجهات.. مقدرًا لسمو أمير المنطقة متابعته المتواصلة مع الأعضاء كافة.

وعبَّر أمير الباحة عن شكره وامتنانه للجهود كافة، مؤكدًا ارتياحه لما لاحظه من خطوات احترازية على أرض الواقع أثناء جولته الشخصية على بعض نواحي المنطقة، وطالب الجميع ببذل المزيد في هذه الظروف الحساسة، سائلاً الله أن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:53 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:28 PM

من داخل غرفة العمليات.."أمير الباحة " يتابع الالتزام بالحظر ويطلع على تقرير لجنة الأزمات

أكد ارتياحه للخطوات الاحترازية أثناء جولته الشخصية على بعض شوارع المنطقة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
2,034

تابع أمير الباحة مساء اليوم مع غرفة العمليات سير تطبيق إجراءات الحظر، وطالب الجميع بالتعاون مع رجال الأمن، والتقيد بتعليمات الدولة الرامية لمصلحة المواطن والمقيم.

كما اطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على تقرير مفصل عن أعمال لجنة الكوارث والأزمات التي أمر سموه بإنشائها مؤخرًا في سبيل التصدي لفيروس كورونا.

وقدم مدير شرطه المنطقة، اللواء وليد الحربي رئيس اللجنة الأمنية، بحضور وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري، وعدد من أعضاء اللجنة، شرحًا عما اتخذته اللجنة من خطوات وأعمال في سبيل التصدي والوقاية من الوباء وفقًا لتعليمات القيادة الرشيدة.

فيما طمأن "الحربي" سموه على الجهود المبذولة ميدانيًّا، ومدى تعاون الجميع، ومستوى التنسيق بين مختلف الجهات.. مقدرًا لسمو أمير المنطقة متابعته المتواصلة مع الأعضاء كافة.

وعبَّر أمير الباحة عن شكره وامتنانه للجهود كافة، مؤكدًا ارتياحه لما لاحظه من خطوات احترازية على أرض الواقع أثناء جولته الشخصية على بعض نواحي المنطقة، وطالب الجميع ببذل المزيد في هذه الظروف الحساسة، سائلاً الله أن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء.

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