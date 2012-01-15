المملكة تشارك في اجتماع تسليم رئاسة مجموعة الـ77 والصين للعام 2022 لباكستان

"العتيق" يعبر عن تقديره لجهود غينيا

شارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، أمس، في الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين للعام 2022م، الذي ترأس أعماله جمهورية باكستان الإسلامية لهذا العام.



وقدم المستشار العتيق خلال اجتماع تسلم الرئاسة، التهنئة لجمهورية باكستان الإسلامية على تسلمها رئاسة المجموعة الـ77 والصين للعام 2022.



وأعرب العتيق عن تقديره لجهود جمهورية غينيا خلال ترؤسها لمجموعة الـ77 والصين في العام الماضي، مؤكدًا استمرار دعم المملكة لعمل المجموعة.



حضر الاجتماع رئيسة اللجنة الثانية بوفد المملكة ريم العمير، وعضو الوفد فيصل بن جديد.