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المملكة تشارك في اجتماع تسليم رئاسة مجموعة الـ77 والصين للعام 2022 لباكستان

"العتيق" يعبر عن تقديره لجهود غينيا

شارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، أمس، في الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين للعام 2022م، الذي ترأس أعماله جمهورية باكستان الإسلامية لهذا العام.

وقدم المستشار العتيق خلال اجتماع تسلم الرئاسة، التهنئة لجمهورية باكستان الإسلامية على تسلمها رئاسة المجموعة الـ77 والصين للعام 2022.

وأعرب العتيق عن تقديره لجهود جمهورية غينيا خلال ترؤسها لمجموعة الـ77 والصين في العام الماضي، مؤكدًا استمرار دعم المملكة لعمل المجموعة.

حضر الاجتماع رئيسة اللجنة الثانية بوفد المملكة ريم العمير، وعضو الوفد فيصل بن جديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تشارك في اجتماع تسليم رئاسة مجموعة الـ77 والصين للعام 2022 لباكستان
سبق

شارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، أمس، في الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين للعام 2022م، الذي ترأس أعماله جمهورية باكستان الإسلامية لهذا العام.

وقدم المستشار العتيق خلال اجتماع تسلم الرئاسة، التهنئة لجمهورية باكستان الإسلامية على تسلمها رئاسة المجموعة الـ77 والصين للعام 2022.

وأعرب العتيق عن تقديره لجهود جمهورية غينيا خلال ترؤسها لمجموعة الـ77 والصين في العام الماضي، مؤكدًا استمرار دعم المملكة لعمل المجموعة.

حضر الاجتماع رئيسة اللجنة الثانية بوفد المملكة ريم العمير، وعضو الوفد فيصل بن جديد.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
10:14 AM

المملكة تشارك في اجتماع تسليم رئاسة مجموعة الـ77 والصين للعام 2022 لباكستان

"العتيق" يعبر عن تقديره لجهود غينيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، أمس، في الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين للعام 2022م، الذي ترأس أعماله جمهورية باكستان الإسلامية لهذا العام.

وقدم المستشار العتيق خلال اجتماع تسلم الرئاسة، التهنئة لجمهورية باكستان الإسلامية على تسلمها رئاسة المجموعة الـ77 والصين للعام 2022.

وأعرب العتيق عن تقديره لجهود جمهورية غينيا خلال ترؤسها لمجموعة الـ77 والصين في العام الماضي، مؤكدًا استمرار دعم المملكة لعمل المجموعة.

حضر الاجتماع رئيسة اللجنة الثانية بوفد المملكة ريم العمير، وعضو الوفد فيصل بن جديد.

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