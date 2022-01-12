النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

الواجهات البحرية وحدائق جدة تشهد إقبالاً كبيراً والإجراءات الاحترازية حاضرة

من العائلات والأفراد من السكان والزوار وخلال إجازة منتصف الفصل الدراسي

تشهد الواجهات البحرية والحدائق العامة بمحافظة جدة، توافد العديد من العائلات والأفراد من سكان وزوار المحافظة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووفرت الأمانة المساحات المخصصة للعائلات في الواجهة البحرية والحدائق العامة؛ لقضاء أوقات متميزة والاستمتاع بالأجواء الجميلة، من خلال المرافق والجلسات التي تشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال تناسب مختلف الأعمار ومقاعد جلوس وأكشاك ومطاعم ومقاهي متنوعة.

وكثفت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية لتهيئة الواجهات البحرية والمرافق العامة في محافظة جدة لاستقبال السكان والزوار، من خلال صيانة المرافق العامة ونظافتها وتطهيرها، وتكثيف الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية للإسهام في رفع مستوى امتثال المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأسهم تنوع عناصر المرافق العامة في زيادة مشاركة المجتمع في أنشطة عامة تحقيقاً لجودة الحياة مثل مزاولة رياضة المشي أو استخدام الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة لمزاولة مثل هذه الرياضات، وممارسة الرياضات البحرية المختلفة كالسباحة والكرة الشاطئية وتجربة الدبابات البحرية واليخوت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الواجهات البحرية وحدائق جدة تشهد إقبالاً كبيراً والإجراءات الاحترازية حاضرة
سبق

تشهد الواجهات البحرية والحدائق العامة بمحافظة جدة، توافد العديد من العائلات والأفراد من سكان وزوار المحافظة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووفرت الأمانة المساحات المخصصة للعائلات في الواجهة البحرية والحدائق العامة؛ لقضاء أوقات متميزة والاستمتاع بالأجواء الجميلة، من خلال المرافق والجلسات التي تشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال تناسب مختلف الأعمار ومقاعد جلوس وأكشاك ومطاعم ومقاهي متنوعة.

وكثفت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية لتهيئة الواجهات البحرية والمرافق العامة في محافظة جدة لاستقبال السكان والزوار، من خلال صيانة المرافق العامة ونظافتها وتطهيرها، وتكثيف الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية للإسهام في رفع مستوى امتثال المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأسهم تنوع عناصر المرافق العامة في زيادة مشاركة المجتمع في أنشطة عامة تحقيقاً لجودة الحياة مثل مزاولة رياضة المشي أو استخدام الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة لمزاولة مثل هذه الرياضات، وممارسة الرياضات البحرية المختلفة كالسباحة والكرة الشاطئية وتجربة الدبابات البحرية واليخوت.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
02:21 PM

الواجهات البحرية وحدائق جدة تشهد إقبالاً كبيراً والإجراءات الاحترازية حاضرة

من العائلات والأفراد من السكان والزوار وخلال إجازة منتصف الفصل الدراسي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
861

تشهد الواجهات البحرية والحدائق العامة بمحافظة جدة، توافد العديد من العائلات والأفراد من سكان وزوار المحافظة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووفرت الأمانة المساحات المخصصة للعائلات في الواجهة البحرية والحدائق العامة؛ لقضاء أوقات متميزة والاستمتاع بالأجواء الجميلة، من خلال المرافق والجلسات التي تشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال تناسب مختلف الأعمار ومقاعد جلوس وأكشاك ومطاعم ومقاهي متنوعة.

وكثفت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية لتهيئة الواجهات البحرية والمرافق العامة في محافظة جدة لاستقبال السكان والزوار، من خلال صيانة المرافق العامة ونظافتها وتطهيرها، وتكثيف الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية للإسهام في رفع مستوى امتثال المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأسهم تنوع عناصر المرافق العامة في زيادة مشاركة المجتمع في أنشطة عامة تحقيقاً لجودة الحياة مثل مزاولة رياضة المشي أو استخدام الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة لمزاولة مثل هذه الرياضات، وممارسة الرياضات البحرية المختلفة كالسباحة والكرة الشاطئية وتجربة الدبابات البحرية واليخوت.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,425
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة