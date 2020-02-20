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المملكة تؤكد أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية

في كلمتها خلال اجتماع مجموعة دول الـ٧٧ والصين بالأمم المتحدة

أكدت المملكة العربية السعودية، ضرورة الحفاظ على وحدة وروح مجموعة دول الـ٧٧ والصين، المجموعة الإقليمية الأكبر في الأمم المتحدة؛ لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، خلال اجتماع مجموعة دول الـ٧٧ والصين في الأمم المتحدة، المنعقد مساء اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم لجمهورية غويانا التعاونية الصديقة، السفير رودولف مايكل تين- باو، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع؛ تأكيدًا على الأهمية التي توليها المملكة للمجموعات الإقليمية؛ نظير دورها الكبير في صياغة العديد من القرارات الهامة في مختلف لجان الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية، وللدور الذي تمارسه المملكة داخل المجموعات الإقليمية؛ لما تتمتع به من ثِقَل وتأثير سياسي واقتصادي.

حضر الاجتماع عضو الوفد الدائم للمملكة الأميرة الدكتورة ريم بنت منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، وعضو الوفد السكرتير أول عبدالله مشخص.

خالد بن محمد منزلاوي المملكة العربية السعودية مجموعة دول ال 77 والصين الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تؤكد أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية
سبق

أكدت المملكة العربية السعودية، ضرورة الحفاظ على وحدة وروح مجموعة دول الـ٧٧ والصين، المجموعة الإقليمية الأكبر في الأمم المتحدة؛ لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، خلال اجتماع مجموعة دول الـ٧٧ والصين في الأمم المتحدة، المنعقد مساء اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم لجمهورية غويانا التعاونية الصديقة، السفير رودولف مايكل تين- باو، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع؛ تأكيدًا على الأهمية التي توليها المملكة للمجموعات الإقليمية؛ نظير دورها الكبير في صياغة العديد من القرارات الهامة في مختلف لجان الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية، وللدور الذي تمارسه المملكة داخل المجموعات الإقليمية؛ لما تتمتع به من ثِقَل وتأثير سياسي واقتصادي.

حضر الاجتماع عضو الوفد الدائم للمملكة الأميرة الدكتورة ريم بنت منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، وعضو الوفد السكرتير أول عبدالله مشخص.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
08:54 AM

المملكة تؤكد أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية

في كلمتها خلال اجتماع مجموعة دول الـ٧٧ والصين بالأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت المملكة العربية السعودية، ضرورة الحفاظ على وحدة وروح مجموعة دول الـ٧٧ والصين، المجموعة الإقليمية الأكبر في الأمم المتحدة؛ لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، خلال اجتماع مجموعة دول الـ٧٧ والصين في الأمم المتحدة، المنعقد مساء اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم لجمهورية غويانا التعاونية الصديقة، السفير رودولف مايكل تين- باو، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع؛ تأكيدًا على الأهمية التي توليها المملكة للمجموعات الإقليمية؛ نظير دورها الكبير في صياغة العديد من القرارات الهامة في مختلف لجان الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية، وللدور الذي تمارسه المملكة داخل المجموعات الإقليمية؛ لما تتمتع به من ثِقَل وتأثير سياسي واقتصادي.

حضر الاجتماع عضو الوفد الدائم للمملكة الأميرة الدكتورة ريم بنت منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، وعضو الوفد السكرتير أول عبدالله مشخص.

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