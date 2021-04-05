النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استمرار تعثر التوصل لاتفاق حول سد النهضة.. وإثيوبيا ترفض الوساطة الدولية

استئناف المفاوضات اليوم في الكونغو

ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، أن أديس أبابا جددت رفضها لوساطة اللجنة الرباعية في ملف سد النهضة، التي تضم الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ويتمسك بها السودان.

ونقلت "الشرق" عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، تأكيدها استمرار التعثر في التوصل إلى اتفاق بشأن تغيير منهجية التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الإفريقي حالياً.

وزارة الخارجية الإثيوبية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استمرار تعثر التوصل لاتفاق حول سد النهضة.. وإثيوبيا ترفض الوساطة الدولية
سبق

ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، أن أديس أبابا جددت رفضها لوساطة اللجنة الرباعية في ملف سد النهضة، التي تضم الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ويتمسك بها السودان.

ونقلت "الشرق" عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، تأكيدها استمرار التعثر في التوصل إلى اتفاق بشأن تغيير منهجية التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الإفريقي حالياً.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
02:44 PM

استمرار تعثر التوصل لاتفاق حول سد النهضة.. وإثيوبيا ترفض الوساطة الدولية

استئناف المفاوضات اليوم في الكونغو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
130

ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، أن أديس أبابا جددت رفضها لوساطة اللجنة الرباعية في ملف سد النهضة، التي تضم الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ويتمسك بها السودان.

ونقلت "الشرق" عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، تأكيدها استمرار التعثر في التوصل إلى اتفاق بشأن تغيير منهجية التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الإفريقي حالياً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,149

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة